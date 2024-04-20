Shelby American, 480 ve 830 beygirlik iki farklı modeli bulunan 2024 Super Snake'i tanıttı.

Shelby American, modern Mustang çağına geçiş için uzun süre direnmiş olsa da sonunda yeni Mustang modelleri ile de çalışmaya başladı. Firmanın ilk modern Mustang'leri ise yeni S650 Mustang üzerine inşa edilen 2024 Shelby Super Snake oldu. Bu özel araçtan sadece 250 adet üretileceği açıklandı.

5 litrelik V8 motora sahip olan Super Snake tam 480 beygir güç üretiyor. Bu motor gücünün tatmin etmediği kişiler için ise 3 litrelik Whipple süperşarjın eklendiği 830 beygirlik güç üreten bir motora sahip model de bulunuyor. Elbette ki araçlardaki farklar bununla sınırlı değil.

İşte 2024 Shelby Super Snake

Shelby American CEO'su Joe Conway, "Shelby Super Snake'i Ford'un dünya standartlarındaki Mustang'ini temel alan otomobillerimizin zirvesi olarak tasarladık. Carroll Shelby'nin mirası olan vizyonunu takip ediyoruz. Las Vegas ekibimiz, Ford Motor Company, Whipple ve diğer üst düzey şirketlerle iş birliği yaparak tüm zamanlardaki en iyi Shelby Super Snake'imizi yarattı." ifadelerini kullandı.

Kendine özgü bir alüminyum kaputa, geniş gövdeli ön çamurluklara, farklı bir ızgaraya, yan marşpiyelere ve alt difüzöre sahip olan aracın jantları da 20 inçlik magnezyum jantlardan seçilmiş. Böylece aracın ağırlığı da azaltıldı. Üstü açılır versiyonda arka rüzgarlık daha kısa oluyor ama bu ördek kuyruğu rüzgarlık araca farklı bir hava katıyor.

İç kısımda ise işlemeli koltuklar, işlemeli paspaslar, Cobra temalı lambalar ve kapı eşiği plakaları gibi Shelby dokunuşlarını belli eden ince ayrıntılar göze çarpıyor. Fiyatı henüz bilinmeyen araçtan 250 adet üretileceği belirtiliyor.