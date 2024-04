Sadece bir araba modeli olmaktan çok daha fazlasını temsil eden Mustang’ler, tüm dünyada gözde ikonik spor araçlardan biri. Özgürlüğün, gücün ve maceranın dört tekerlek üzerindeki somut ifadesi olan Mustang’ler, bir okyanusun iki yakasında farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Peki, ABD ve Avrupa’daki Mustang’leri birbirinden ayıran farklılıklar neler?

ABD'deki Mustang'ler ile Avrupa'daki versiyonları arasındaki farklar, sadece teknik detaylarda değil aynı zamanda ruhlarında da yatıyor. Avrupa'nın katı mevzuatları ve benzersiz ihtiyaçları, Mustang'in bu kıtada biraz farklı bir kimlik kazanmasına neden oluyor.

Her iki versiyonun da kendine has cazibesi olsa da her iki tarafta da farklı zevklere ve ihtiyaçlara sahip olduğu belli. O zaman iki kıtanın arasındaki farklara bakalım ve Mustang’in global bir fenomene nasıl dönüştüğünü de görelim.

ABD’deki Mustang'ler kaput havalandırmalarına sahipken Avrupa araçlarında bunlar bulunmuyor.

Avrupa’daki yaya güvenliği mevzuatı nedeniyle araçlar standart olarak Performans Paketi ile gelirken ABD modellerine kıyasla geliştirilmiş radyatörlere de sahipler. ABD’deki V8 Mustang’lerde ise havalı bir kaput havalandırma var.

ABD Mustang’leri daha güçlü.

ABD’deki V8 Mustang modelleri Birleşik Krallık’takilerden daha güçlü çünkü Birleşik Krallık’taki sağdan direksiyon dönüşümü sırasında egzoz manifoldu direksiyon mili tarafından sınırlandırılıyor. Bu yüzden de daha küçük bir çap gerekli ve milin etrafında dolaşmak için ekstra büküm ihtiyacı ortaya çıkıyor.

ABD’de 435 beygir gücü ve 400 tork kullanılırken Avrupa’da 410 beygir gücü ve 319 torkluk araçlar bulunuyor.

Arka ışıklar Avrupa’da turuncu, Amerika’da ise kırmızı.

Avrupalı Mustang’lerde şeffaf arka farlar bulunuyor. Üç çubuğun birinde yanıp sönen sarı dönüş ışıkları var. ABD’de ise arka ışıklar kırmızı ve dönüş göstergesi sırayla çalışıyor.

Ayrıca ABD Mustang’lerinde gündüz farları olarak üç çubuklu ışıklar kullanılmazken bunun yerine gündüz farkları sis farlarına entegre edilmiş durumda. Avrupa’daki modellerde ise üç çubuk sadece yansıtıcıdan ibaret.

Avrupa Mustang'lerinin kapı aynaları daha kalın.

Her iki araç yan yana geldiğinde bu ayrım daha da net görünüyor. Avrupa araçlarında yan aynalar daha kalın ve üçgenken ABD’de yan aynalar daha şık ve küçük. Mevzuatlardan kaynaklı bu farklılıkta ABD’nin daha iyi görünümlü aynalara sahip olduğunu söylemek mümkün.

ABD’de V8 Mustang fiyatı Avrupa’ya kıyasla daha ucuz.

Mustang hayranı Amerikalılar, Avrupalılara göre daha şanslı sayılabilir çünkü V8 için daha az ücret ediyorlar. Bunun sebeplerinden biri de Mustang’lerin Amerika’da üretilmesinden kaynaklı. Böylelikle denizaşırı nakliye gerekmiyor ve vergiler de ortadan kalkıyor.

Avrupa’da Recaro koltuklar bulunmuyor.

Yüksek kaliteli malzemeden üretilen Recaro spor koltuklar, sağdan direksiyonlu araçlarda bulunmuyor. Ford, sağdan direksiyonlarda bu koltukların mühendislik ve mevzuat maliyetlerini karşılamayacağını söyleyerek maalesef sadece soldan direksiyonlu araçlarda kullanımı tercih ediyor.

Sizce en iyi Mustang hangisi?

