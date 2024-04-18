Ford, Mustang'in 60. yıl dönümü için özel bir sürüm oluşturdu. 1.965 adet üretilecek bu özel sürüm otomobil, dikkat çeken detaylara ev sahipliği yapacak. Aracın fiyatı şimdilik belli değil.

ABD'li otomobil devi Ford, ilk kez 1964 yılında tanıttığı Mustang'in 60. yıl dönümü için özel bir çalışma yaptı. Şirket, bu çalışma kapsamında özel bir Mustang üretti. Coupe ve cabrio gövde tiplerinde bulunacak özel sürüm otomobil, Ford Mustang hayranlarını etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

2025 model olarak lanse edilen özel sürüm Ford Mustang, kaslı otomobilin kendine has tasarım dilini yansıtıyor. Bu bağlamda; iri Mustang logosu ve bunu çevreleyen ızgara tasarımı, ince LED destekli farlarla eşleştirildi. Aracın arka kısmında ise yine Mustang ile özdeşleşen arka aydınlatmaları görüyoruz.

Karşınızda 60. yıla özel Ford Mustang

60. yıla özel olarak üretilen Ford Mustang, bazı özel detaylara sahip. Bu detaylar, 60. yıl çıkartmaları ve birkaç rozet olarak karşımıza çıkacak. Aracın iç, yan ve arka kısmında bu rozetler bulunacak. Araca binen de dışarıdan gören de bunun özel sürüm olduğunu anlayabilecek.

2025 model Ford Mustang, kaput altında herhangi bir değişiklik içermiyor. Mevcut modellerde bulunan 5.0 litrelik V8 motor, 480 beygir güç üretmeye devam edecek. Tüketiciler, bu motor seçeneğini manuel veya otomatik şanzıman seçeneğiyle satın alabilecekler.

60. yıla özel Mustang'in iç kısmıyla ilgili detaylı bilgi vermek isterdik ancak bununla ilgili yapılan bir açıklama bulunmuyor.

Yapılan açıklamaya göre sadece 1.965 adet özel sürüm Ford Mustang üretilecek. Aracın fiyatı, yılın sonlarına doğru açıklanacak.