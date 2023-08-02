Toyota, 2024 model Land Cruiser'ı tanıttı. Şirketin ikonik arazi aracı, artık retro bir görünüme sahip. Ancak görünüm retro olsa da kaput altında gerçek bir canavar bulunuyor.

Japon otomotiv devi Toyota, düzenlediği bir etkinlikte 2024 model Land Cruiser'ı tanıttı. Şirketin ikonik SUV modeli, yapılan tasarım güncellemesi ile retro bir görünüm kazandı. Bu aracı yolda görenlerin, Toyota Land Cruiser olduğunu anlamakta zorlanacaklarına eminiz. Gelin hep birlikte 2024 Toyota Land Cruiser'a yakından bakalım.

2024 model Land Cruiser, artık oldukça keskin hatlara sahip bir tasarımla geldi. Bu sert çizgiler, aracın dümdüz inen bir ızgara ile eşleştirilmesine yol açtı. Nispeten ince diyebileceğimiz LED farlarla donatılan SUV, üst donanım seçeneklerinde ise çok daha büyük dairesel bir far yapısına sahip. Tüm bunlara ek olarak, aracın ön kısmında genel olarak plastik ağırlıklı bir tasarım ile karşılaşıyoruz.

Karşınızda 2024 model Toyota Land Cruiser

Toyota'nın ikonik arazi aracı, arka kısımda da keskin hatlarını gözümüze sokuyor. Neredeyse doksan derecelik açıyla inen bagaj bölümü, tüm donanımlarda aynı tip arka aydınlatma sunuyor. Plastiğin ön plana çıktığı tampon tasarımı, arka kısımda da dikkatlerimizden kaçmıyor.

Aracın iç kısmına baktığımızda ise geniş bir yaşam alanı ile karşılaşıyoruz. Bu geniş yaşam alanı, nispeten küçük olan tam dijital gösterge ekranına ev sahipliği yapıyor. Gösterge ekranı ile aynı panele yerleştirilen bilgi-eğlence ekranı ise 8 veya 12 inç boyutlarda tercih edilebiliyor. Orta konsolda aracın hem klima hem de sürüş özelliklerini kontrol etmeye yarayan bir dizi buton bulunuyor. Retro stil, iç tasarımda da kendini gösteriyor.

2024 Toyota Land Cruiser tasarımıyla retro olsa da performansıyla gerçek bir canavar. İki farklı motor seçeneği sunulan SUV, bazı ülkelerde 3.4 litrelik V6 motor ile satın alınacak. Bazı ülkelerde ise 4 silindirli 2.4 litrelik motor bulunacak. Ancak Toyota, bunlarla yetinmedi. 8 ileri vitesli otomatik şanzımana entegre edilen 48V hafif hibrit sistem, araca ekstra güç sağlayacak.

Tahmin edebileceğiniz üzere, Toyota'nın arazi aracı dört tekerden çekiş imkanı sağlayacak. Ayrıca motor gücü, arazi koşulları için özelleştirilmiş yazılım ile de desteklenecek. Bu yazılım, arazi koşullarına göre aracın dengesinin sağlanmasında yardımcı olacak. Örneğin kumlu veya çamurlu yollarda, bulunduğunuz koşula uygun olan moda geçiş yapabileceksiniz. Toyota, Land Cruiser'ın alt kısmındaki parçaları özel bir havuzun içine aldı. Tüketici, bu sayede arazideyken alt kısmı vurmaktan korkmayacak.

Toyota'nın yeni arazi açıklaması için fiyat açıklaması yapılmadı. Ancak Land Cruiser'ın halihazırda Türkiye'de satıldığını ve 8 milyon TL civarında satın alınabildiğini belirtelim. 2024 model Land Cruiser da en azından yine bu fiyatlarda Türkiye'ye gelecektir.

Toyota güncel fiyatları için: