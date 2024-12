2024 yılı, pek çok oyuncunun merakla beklediği oyunları deneyimleyebildiği bir yıl oldu. Bazıları sayısız gecikmeden sonra oyuncularla buluşurken bazıları ise yılın ilk aylarında ses getirmeye başladı. Peki 2024’ün en iyi oyunları hangileri?

2024 yılı, oyun sektörü açısından verimli ve unutulmaz bir sene oldu. Oyuncular, PS5, Xbox, PC ve Nintendo Switch’ten saatlerini, hatta günlerini bu yıla damga vuran oyunlarla geçirdiler.

Gelin, 2024’ün en iyi oyunlarına bakalım.

2024'te oyuncularıyla buluşan en iyi oyunlar:

Final Fantasy 7: Rebirth

Çıkış tarihi: 29 Şubat 2024

29 Şubat 2024 Platformlar: PS5

PS5 Metacritic puanı: 92

2020’nin heyecan verici Final Fantasy 7 Remake’inin merakla beklenen devam oyunu Final Fantasy 7: Rebirth, Şubat ayında oyun severlerle buluştu. Bu oyun; yeni mekânlar, eski dostlar ve bir zamanlar tanıdık gelen ve bunun yanında sürükleyici olay örgüsü ile 2024’ün açık ara en çok beklenen PS5 özel oyunlarından biriydi.

Hellblade 2: Senua’s Saga

Çıkış tarihi: 21 Mayıs 2024

21 Mayıs 2024 Platformlar: Xbox ve PC

Xbox ve PC Metacritic puanı: 81

Bu psikolojik korku devam oyunu, Xbox için âdeta teknik bir güç gösterisi niteliğinde. Hellblade 2: Senua’s Saga, Kelt savaşçısı Senua’nın psikolojik ve fiziksel yolculuğunu anlatan bir oyun. Kahramanın zihinsel sağlık sorunları ve geçmiş travmalarıyla yüzleşmesini oldukça başarılı bir şekilde konu almakta.

Hades II

Çıkış tarihi: 6 Mayıs 2024

6 Mayıs 2024 Platformlar : PS5, Xbox ve PC

: PS5, Xbox ve PC Metacritic puanı: Belirsiz

Hades, 202’nin şüphesiz en iyi oyunlarından biriydi. Hades II de yepyeni evrenlerde yepyeni oyunlara odaklanmayı seçen bir stüdyo niteliğinde. Ancak Hades II’de ana karakter, ilk oyundan tanıdığımız Zagreus değil. Bu kez cadılıkta ve kara büyüde ustalaşmaya yakın birisi olan Prenses Melinoe başrolde.

Indiana Jones

Çıkış tarihi: 9 Aralık 2024

9 Aralık 2024 Platformlar: Xbox ve PC

Xbox ve PC Metacritic puanı: 86

Indiana Jones, 2024 yılının en beklenen oyunlarından biriydi. Yılın bitimine birkaç hafta kala nihayet oyun severlere buluştu. Oyunun kahramanı Indiana Jones, tarihin akışını değiştirecek veya olaylara yön verecek arkeolojik eşyalara ve keşiflere oldukça takıntılı. Daha doğrusu bu eşyaların, kötü adamlar tarafından ele geçirilmesini istemiyor ve bunun için elinden geleni yapıyor.

Prince of Persia: The Lost Crown

Çıkış tarihi: 15 Ocak 2024

15 Ocak 2024 Platformlar: PS5, Xbox, Nintendo Switch ve PC

PS5, Xbox, Nintendo Switch ve PC Metacritic puanı: 86

Prince of Persia: The Lost Crown, Metroidvania türünden esinlenen 2.5D bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncular ise Prens Ghassan’ı kurtarmak için yola çıkan deneyimli genç bir savaşçı ve seçkin grup The Immortals’ın üyesi Sargon rolünü üstleniyor. Şüphesiz bu yıl içindeki en beğenilen oyunlar arasında yer almayı fazlasıyla hak ediyor.

Dragon's Dogma 2

Çıkış tarihi: 22 Mart 2024

22 Mart 2024 Platformlar: PS5, Xbox ve PC

PS5, Xbox ve PC Metacritic puanı: 86

Benzersiz ve derin bir RPG deneyimi olan ilk Dragon’s Dogma, bu türe alışılmışın dışında bir yaklaşım arayan herkesin hayal gücü sınırlarını zorladı diyebiliriz. Dragon's Dogma 2, oyuncuların Arisen’larının görünüşünden görevine, tarafına ve farklı durumlara olan yaklaşımlarına kadar daha fazlasına ulaşmalarını sağlıyor.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Çıkış tarihi: 9 Eylül 2024

9 Eylül 2024 Platformlar: PS5, Xbox ve PC

PS5, Xbox ve PC Metacritic puanı: 82

Warhammer 40,000: Space Marine 2 aslında hikaye odaklı bir üçüncü şahıs nişancı oyunu. Aksiyon dolu sekansları, havalı animasyonları ve Warhammer 40K evreninde geçen hikâyesiyle oyunculara sürükleyici bir deneyim vadediyor. Bu özellikleriyle, 2024’ün en sevilen oyunları listemize girmeyi başarmış durumda.

Destiny 2: The Final Shape

Çıkış tarihi: 4 Haziran 2024

4 Haziran 2024 Platformlar: PS5, Xbox ve PC

PS5, Xbox ve PC Metacritic puanı: 89

Destiny 2: The Final Shape, Işık ve Karanlık savaşının son aşamasını konu alır. Oyuncular, düşmanlarının nihai lideri olan Tanık’a karşı savaşmak için yolculuğa çıkarlar. Bu oyunda oyun severler, yeni yetenekler kazanacak ve zorlu düşmanlarla karşılaşacaklardır.

Suicide Squad: Kill The Justice League

Çıkış tarihi: 30 Ocak 2024

30 Ocak 2024 Platformlar: PS5, Xbox ve PC

PS5, Xbox ve PC Metacritic puanı: Belirsiz

Suicide Squad: Kill The Justice League, sayısız ertelemenin ardından nihayet 2024’ün son günlerinde piyasaya çıkacak. Bu oyun genel itibarıyla, DC Comics evrenine dayanıyor ve oyuncular, Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang ve King Shark gibi kötü ünlü karakterlerden oluşan bir ekip olan Suicide Squad'ı kontrol ediyorlar. Görevleri ise zihin kontrolü altında olan Justice League üyelerini durdurmak olacak.

Star Wars Outlaws

Çıkış tarihi: 27 Ağustos 2024

27 Ağustos 2024 Platformlar: PS5, Xbox ve PC

PS5, Xbox ve PC Metacritic puanı: 75

Star Wars Outlaws, Massive Entertainment tarafından geliştirilen ve açık ara en iyi aksiyon-macera oyunlarından biridir. Bu oyun dönem olarak ise Dönem olarak Star Wars Bölüm V İmparator ve Star Wars Bölüm VI Jedi'ın Dönüşü filmlerinin arasında geçer.

2024’ün en iyi oyunları listemizin sonuna geldik. Peki sizce 2024’ün en iyi oyunları hangileriydi? Yorumlarda buluşalım.

