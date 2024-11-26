Volkswagen'in premium markası Audi, 2025 model Q5 Sportback'i tanıttı. Tasarımıyla eşsiz görünen otomobil, performansıyla da can yakacak türden. Peki yeni Q5 Sportback'in fiyatı ne kadar?

Alman otomobil devi Audi, düzenlediği bir etkinlikte 2025 model Q5 Sportback'i tanıttı. Tasarımıyla kendine hayran bırakacak otomobil, performansı ile zaten söylenecek söz bırakmıyor.

2025 model Audi Q5 Sportback, bal peteği desenli oldukça büyük bir ızgaraya ev sahipliği yapıyor. LED destekli farları bulunan otomobilin arka kısmında ise oldukça şık bir aydınlatma barı ile karşılaşıyoruz. Aşırı eğimli bir tavan çizgisine sahip olan otomobil, bazıları için artık bir fastback olarak da kabul edilebilir gibi görünüyor.

Karşınızda 2025 Audi Q5 Sportback

Audi Q5 Sportback'in iç tasarımı da adından söz ettirmeyi başaracak gibi görünüyor. Araçta, oldukça büyük bir panel içerisine alınmış tam dijital gösterge ekranı ile aynı boyuttaki bilgi-eğlence ekranını görüyoruz. Yolcu tarafına nispeten küçük bir ekran yerleştiren Audi, orta konsolu ise boş bıraktı. Ambiyans aydınlatma, göze çarpan hoş bir detay olarak bizleri karşılıyor.

2025 model Q5 Sportback, 201 beygir güç ve 340 Nm tork üreten 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğine sahip olacak. Dizel isteyenler ise yine 201 beygir gücünde olan ancak 400 Nm tork üreten yine 2.0 litrelik bir seçeneği tercih edebilecekler. Daha yüksek performans sunan SQ5 Sportback'te ise 362 beygir gücü ve 550 Nm tork değerine sahip 3.0 litrelik V6 motor tercih edilebilecek.

Audi tarafından yapılan açıklamaya göre 205 model Q5 Sportback, 54.800 euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Şirket, aracın ön siparişlerinin gelecek ay itibarıyla bazı Avrupa pazarlarında başlayacağını söyledi. Bakalım Türkiye, o ülkelerden biri olacak mı...