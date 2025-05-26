Audi'nin yeni elektrikli SUV'u Q6 e-tron resmen Türkiye'de satışa sunuldu. Tasarımından özelliklerine kadar her detayıyla kendine hayran bırakan otomobilin fiyatı da tahmin edebileceğiniz gibi cep yakıyor.

Lüks otomobilleriyle tanıdığımız Audi de elektrifikasyon konusunda öne çıkan firmalardan biriydi. Volkswagen bünyesinde faaliyet gösteren firma, bu kapsamda yeni Q6 e-tron modelini geçtiğimiz yıl resmen tanıtmıştı. Tamamen elektrikli SUV tipindeki otomobil, çok iddialı özelliklerle geliyordu.

Şimdi ise Türkiye’yi ilgilendiren bir hamle geldi. 2025 model Audi Q6 e-tron, resmen ülkemizde satışa sunuldu. Tasarımından teknik detaylarına kadar her otomobilseverin hayalini süsleyen özelliklere sahip otomobil, tahmin edebileceğiniz gibi cep yakan bir fiyatla geliyor.

Audi Q6 e-tron Türkiye fiyatı

*Audi Q6 e-tron

Versiyon Türkiye fiyatı Audi Q6 SUV e-tron quattro 6.460.382 TL Audi Q6 Sportback e-tron quattro 6.607.780 TL

*Audi Q6 e-tron Sportback

Q6 e-tron modeli, standart ve Sportback olmak üzere iki farklı versiyonla ülkemizdeki müşterilere sunuluyor. Çok güçlü, sportif ve lüks bir dış tasarıma sahip olan SUV araç, toplam 100 kWsa brüt batarya kapasitesine sahip. Otomobilin menzilinin ise 619 kilometre olduğunu belirtelim. Sadece 10 dakikada 255 km menzil sunabiliyor, %10’dan %80’e 21 dakikada şarj edilebiliyor. Sportback modelde ise menzil 630 km’ye kadar çıkıyor.

387 beygir gücüne (285 kW) sahip Q6 e-tron modeli 0’dan 100 km/sa’e 5,9 saniyede ulaşabiliyor. Sportback Aracın iç mekânına geldiğimizde de o lüks ve şık hissiyatı alabiliyoruz. Burada 11,9 inçlik dijital gösterge ekranı ve 14,5 inçlik bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Yolcu koltuğunun önünde ise 10,9 inçlik bir ekran daha mevcut.