BMW, sevilen modellerinden olan 2 Serisi Gran Coupe ve X3'ün yenilerini ülkemizde gerçekleştirdiği bir lansmanla satışa sundu.

Dünyanın en önde gelen otomobil üreticilerinden olan BMW, yeni modellerini ülkemize de getiriyordu. Şimdi ise şirket, 2 Serisi Gran Coupe ve en çok satan otomobillerinden olan X3’ün yenilerini Türkiye’de piyasaya sürdü.

2025 BMW 2 Serisi ve X3, Türkiye’ye özel bir lansmanla satışa çıktı ve fiyatları belli oldu. 220 Gran Coupe, Sport Line ve M sport donanımlarıyla geliyor. X3’te ise sadece M sport donanımı sunulmuş.

Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe fiyatı

Versiyon Fiyatı Yeni BMW 220 Gran Coupé Sport Line 2.952.700 TL Yeni BMW 220 Gran Coupé M Sport 3.169.400 TL

2 serisi, 1,5 litre hacmindeki 170 beygir gücü ve 280 Nm tork üreten hafif hibrit motorla sunuluyor. Aracın, 0’dan 100 km/sa’e 7,9 saniyede ulaşabildiği aktarılmış. Ortalama yakıt tüketimi ise 100 km’de 5,8 litre olarak açıklanmış. İçinde 10,25 inçlik gösterge paneli ve 10,7 inçlik multimedya ekranıyla geldiğini de ekleyelim.

Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin tüm detayları için:

Yeni BMW X3 Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı Yeni BMW X3 20d xDrive M Sport 6.343.700 TL

Tasarım açısından önemli değişikliklerle gelen SUV tipindeki yeni X3, 2 litrelik hacme sahip 197 beygir gücü ve 400 Nm tork üreten hafif hibrit-dizel motorla geldiğini görüyoruz. Bu araçta 6,2 litre ortalama yakıt tüketimi var. 0’dan 100 km/sa’e çıkışı ise 7,7 saniye olarak açıklandı. Isıtmalı koltuklar, 14,9 inç bilgi eğlence ekranı, 12,3 inç gösterge paneli, head-up display, M donanımına özel shadow farlar, emniyet kemerleri gibi dikkat çeken özellikleri de var.

Yeni BMW X3’ün tüm detayları için: