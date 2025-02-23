BYD, yenilenen ATTO 3 modelini Çin'de duyurdu. Bu yıl içerisinde Avrupa pazarına ulaşması beklenen otomobil, dikkat çekici yeniliklere ev sahipliği yapacak.

Çinli otomobil devi BYD, Türkiye'de de aktif olarak sattığı ATTO 3 modelini yeniledi. Henüz Çin pazarına sürülen makyajlı ATTO 3, çok yakında Avrupa pazarı ile de buluşacak gibi görünüyor.

2025 model ATTO 3, küçük olsa da bazı değişimler geçirecek. Bu değişimlerin ilki, ön tamponun değişmesi ve hava giriş boşluklarının büyütülmesi olacak. Ayrıca arka kısımda da yeni bir spoyler göreceğiz. Şirket, arka kısmı boydan boya kaplayan ışık barını spoyler'daki fren lambaları ile destekleyecek. Ayrıca arka aydınlatmanın iç tasarımı da değişecek.

2025 model BYD ATTO 3 böyle görünecek

BYD, 2025 model ATTO 3'ün duyurusu sırasında iç tasarımla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca iç tasarımda herhangi bir değişim yaşanıp yaşanmayacağını şimdilik bilemiyoruz.

Çinli otomobil devi, sevilen modelinin motoruna ve bataryasına ilişkin de bir açıklama yapmadı. Ancak bu otomobilde şirketin yeni nesil otonom sürüş teknolojisi "God's Eye"ın (Tanrı'nın Gözü) bulunacağını biliyoruz. Hatta bu sistem için ön camın altına 3 kameralı bir modül yerleştirildi. 4 tane 360 derece görüş kamerasının bulunacağı otomobilde toplamda 29 adet sensör yer alacak.

BYD God's Eye ile ilgili detaylı bilgi için:

2025 model BYD ATTO 3 ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım makyajlı BYD ATTO 3, Türkiye'de kaç milyon liraya satılacak...