Artık yollarda sıkça karşılaştığımız elektrikli araçların bilmediğimiz pek çok yönü var bunlardan birisi de şarj etme olayı.

Enerji kaynaklarını daha verimli kullanmaya başladığımız otomobil endüstrisinde, elektrikli araçların şarjı hakkında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

Eğer sizin de bir elektrikli aracınız varsa bu içeriği okuduktan sonra onu gündüz şarj etmekten vazgeçeceksiniz! Neden mi?

Diğer elektronik aletlerin gece çalıştırılmasında olduğu gibi, elektrikli araçlarda da gece şarj etmek, çok daha avantajlı bir durum.

Gündüz vakti, aracınızı sadece sürmekle zaman kaybetmek isterken gece arta kalan zamanınızı şarj etmekle harcıyor olabilirsiniz. Ki bu durum, farkında olmadan yaptığınız en doğru hamle.

Çünkü elektrikli araçları gece şarj etmek, düşük elektrik tarifesinden yararlanmaktan tutun da bataryanın verimliliğine kadar birçok noktaya temas eden önemli bir ayrıntı.

Öncelikle zamandan tasarruf edersiniz.

Gün içerisinde aracınızı şarj etmeye vakit bulamayıp gece bu opsiyonu kullanmak, size zamandan büyük bir tasarruf ettireceği gibi cebinizden de aynı tasarrufu sağlayabilir. Gün içerisinde, saat fark etmeksizin ne zaman şarj ederseniz edin tutar hemen hemen aynı gelecektir.

Ancak çoğu insanın haberdar olmadığı gibi gece edilen şarj, gündüz edilenden çok daha uyguna geliyor. Gündüz, enerji santralleri çok yoğun çalıştığı için normalden daha fazla bir ücret ödüyoruz. Oysa gece şarj etmek, yenilenebilir enerjiyi daha verimli kullanmamızı sağlayacağı için maliyet konusunda epey fark yaratacaktır.

Eğer aracın daha verimli çalışmasını istiyorsanız, gece şarj etmelisiniz.

Özellikle havaların ısınmaya başlamasıyla elektrikli araçların menzili azalabiliyor. Şarj istasyonlarındaki sistem, bataryanın çok fazla ısınmasını önlemek için daha yavaş çalışabiliyor. Bu da bir yoğunluğa sebep oluyor.

Dolayısıyla elektrikli aracı gece şarj etmek, her yönden büyük avantajlar sağlayacaktır. Tabii bunu her gece tekrarlamanıza gerek yok. Aracın menziline göre değişen bu durumu kendinize göre ufak bir hesaplama yaparak ayarlayabilirsiniz.

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