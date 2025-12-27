Tümü Webekno
2025'in En İyi Elektrikli Otomobilleri: Tüm Yıl Bunları Konuştuk!

2025 yılı, otomotiv dünyasında tam bir kırılma noktası oldu; Togg T10F'in yollara çıkışından Mercedes-Benz'in rekor kıran menzil teknolojilerine kadar en iyi elektrikli otomobiller yıla damgasını vurdu. İşte 2025'in en iyi elektrikli otomobilleri...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Elektrikli otomobil dünyası 2025 yılında devasa bir dönüşümün tam merkezine yerleşti. Artık sadece "menzil" değil, yazılım tabanlı araç deneyimi ve ultra hızlı şarj teknolojileri, elektrikli otomobiller arasındaki rekabeti belirleyen temel unsurlar hâline geldi.

Türkiye pazarında Togg T10F rüzgârı eserken, küresel devlerin de en teknolojik modellerini ülkemize getirmesiyle elektrikli otomobil seçenekleri hiç olmadığı kadar çeşitlendi. İşte 2025'in en çok dikkat çeken, performansıyla parmak ısırtan modelleri.

2025 yılının en dikkat çeken elektrikli otomobilleri!

Togg T10F

Başlıksız-1

Türkiye’nin yerli "akıllı cihazı" Togg, sedan segmentindeki yeni oyuncusu T10F ile 2025'e damgasını vurdu. 623 kilometreye varan etkileyici menzili ve 0,24'lük sürtünme katsayısı ile aerodinamik bir başarı sergileyen T10F, teknolojiyle hızı birleştiriyor.

Togg T10F Almanya'da Tanıtıldı: Türkiye Satış Tarihi Açıklandı Togg T10F Almanya'da Tanıtıldı: Türkiye Satış Tarihi Açıklandı

Kia EV3

Başlıksız-1

Kia'nın kompakt SUV segmentindeki yeni temsilcisi EV3, 604 kilometreye varan menziliyle segmentinin sınırlarını zorluyor. Özellikle şehir içi kullanımda 772 kilometreye kadar çıkan menzili, onu gündelik kullanımın en verimli araçlarından biri yapıyor. Bu arada; Kia EV3 aslında 2024'ün sonunda tanıtıldığını, "2025 Dünyada Yılın Otomobili" ödülünü aldığını belirtelim.

%10 ÖTV ile Satılacak Kia EV3 Türkiye’ye Geliyor: Rekabetçi Olursa Yok Satar! %10 ÖTV ile Satılacak Kia EV3 Türkiye’ye Geliyor: Rekabetçi Olursa Yok Satar!

Kia EV4

Başlıksız-1

Henüz yollara yeni çıkan Kia EV4 hem sedan hem de hatchback versiyonlarıyla tasarım ödüllerine göz dikmiş durumda. Avrupa fiyatı yaklaşık 37.000 euro olan bu model, 630 km menziliyle Türkiye'de %25 ÖTV dilimine girebilecek en güçlü adaylardan biri.

Kia’nın Tamamen Elektrikli Olan İlk Sedanı EV4 Tanıtıldı: İşte Özellikleri! Kia’nın Tamamen Elektrikli Olan İlk Sedanı EV4 Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Nissan Micra

Başlıksız-1

Efsanevi Micra, 2025'te tamamen elektrikli ve fütüristik bir tasarımla geri döndü. 408 kilometre menzil sunan araç, 100 kW DC şarj desteği sayesinde sadece 30 dakikada şarj olabiliyor. Ülkemizde zaten çok sevilen Micra'nın yeni versiyonunun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik belli değil.

Yenilenen Nissan Micra Tanıtıldı: Artık Sadece Elektrikli Olacak! Yenilenen Nissan Micra Tanıtıldı: Artık Sadece Elektrikli Olacak!

Hyundai IONIQ 6 N

Başlıksız-1

Eğer hız ve performans arıyorsanız, 650 beygir gücündeki bu "elektrikli canavar" tam size göre. 0'dan 100'e sadece 3,2 saniyede çıkan IONIQ 6 N, pist performansını elektrikli sessizliğiyle birleştiriyor.

Böylesi Az Gelir: Merakla Beklenen Hyundai Ioniq 6 N Nihayet Tanıtıldı Böylesi Az Gelir: Merakla Beklenen Hyundai Ioniq 6 N Nihayet Tanıtıldı

Mercedes-Benz CLA EV

Başlıksız-1

Mercedes'in yeni MMA platformu üzerinde yükselen elektrikli CLA, 792 kilometreye varan rekor menziliyle menzil kaygısını tamamen ortadan kaldırıyor. 800 volt mimarisi sayesinde sadece 10 dakikalık şarj ile 325 kilometre yol gidebiliyor. Hibrit versiyona da sahip olan yeni CLA, tanıtıldığı günden beri gündemin merkezinde.

800 Kilometreyi Aşan Menzile Sahip Mercedes-Benz CLA L EV Tanıtıldı! 800 Kilometreyi Aşan Menzile Sahip Mercedes-Benz CLA L EV Tanıtıldı!

Porsche Cayenne EV

Başlıksız-1

SUV tutkunlarının heyecanla beklediği Cayenne EV, 642 km menzili ve 1.000 beygir gücüne yaklaşan performansıyla premium segmentin zirvesinde yer alıyor. Lüks otomobil, 16 dakikada şarj olabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Porsche, bu lansman ile Cayenne'i ilk kez elektriklendirmiş oldu.

Hayallerinizi Süsleyecek İlk Elektrikli Porsche Cayenne Tanıtıldı: En Güçlü Porsche! Hayallerinizi Süsleyecek İlk Elektrikli Porsche Cayenne Tanıtıldı: En Güçlü Porsche!

Skoda Elroq

Başlıksız-1

Pratikliği ve fiyat/performans dengesiyle öne çıkan Elroq, Türkiye pazarında kabul edilebilir fiyatıyla dikkat çekiyor. Şehir içi 543 km menzil sunan model, "Simply Clever" çözümleriyle ailelerin favorisi olmaya aday.

Skoda, Audi Q5 e-tron’un Kardeşi Elektrikli Crossover’ını Tanıttı: Karşınızda Elroq Skoda, Audi Q5 e-tron’un Kardeşi Elektrikli Crossover’ını Tanıttı: Karşınızda Elroq

Audi A6 e-Tron

Başlıksız-1

Verimlilik denince akla gelen A6 e-Tron, 756 kilometreye varan menziliyle uzun yolculukların yeni kralı. Sadece 21 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesine ulaşarak vaktinizi yollarda değil, sürüşte harcamanızı sağlıyor.

Tamamen Elektrikli Olan Audi A6 E-Tron Resmen Türkiye’de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı Tamamen Elektrikli Olan Audi A6 E-Tron Resmen Türkiye’de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı
Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı? Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Peki siz bu modellerden en çok hangisini beğendiniz? KOnuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...

