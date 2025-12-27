2025'in En İyi Elektrikli Otomobilleri: Tüm Yıl Bunları Konuştuk!

2025 yılı, otomotiv dünyasında tam bir kırılma noktası oldu; Togg T10F'in yollara çıkışından Mercedes-Benz'in rekor kıran menzil teknolojilerine kadar en iyi elektrikli otomobiller yıla damgasını vurdu. İşte 2025'in en iyi elektrikli otomobilleri...

Elektrikli otomobil dünyası 2025 yılında devasa bir dönüşümün tam merkezine yerleşti. Artık sadece "menzil" değil, yazılım tabanlı araç deneyimi ve ultra hızlı şarj teknolojileri, elektrikli otomobiller arasındaki rekabeti belirleyen temel unsurlar hâline geldi.

Türkiye pazarında Togg T10F rüzgârı eserken, küresel devlerin de en teknolojik modellerini ülkemize getirmesiyle elektrikli otomobil seçenekleri hiç olmadığı kadar çeşitlendi. İşte 2025'in en çok dikkat çeken, performansıyla parmak ısırtan modelleri.

2025 yılının en dikkat çeken elektrikli otomobilleri!

Togg T10F

Türkiye’nin yerli "akıllı cihazı" Togg, sedan segmentindeki yeni oyuncusu T10F ile 2025'e damgasını vurdu. 623 kilometreye varan etkileyici menzili ve 0,24'lük sürtünme katsayısı ile aerodinamik bir başarı sergileyen T10F, teknolojiyle hızı birleştiriyor.

Kia EV3

Kia'nın kompakt SUV segmentindeki yeni temsilcisi EV3, 604 kilometreye varan menziliyle segmentinin sınırlarını zorluyor. Özellikle şehir içi kullanımda 772 kilometreye kadar çıkan menzili, onu gündelik kullanımın en verimli araçlarından biri yapıyor. Bu arada; Kia EV3 aslında 2024'ün sonunda tanıtıldığını, "2025 Dünyada Yılın Otomobili" ödülünü aldığını belirtelim.

Kia EV4

Henüz yollara yeni çıkan Kia EV4 hem sedan hem de hatchback versiyonlarıyla tasarım ödüllerine göz dikmiş durumda. Avrupa fiyatı yaklaşık 37.000 euro olan bu model, 630 km menziliyle Türkiye'de %25 ÖTV dilimine girebilecek en güçlü adaylardan biri.

Nissan Micra

Efsanevi Micra, 2025'te tamamen elektrikli ve fütüristik bir tasarımla geri döndü. 408 kilometre menzil sunan araç, 100 kW DC şarj desteği sayesinde sadece 30 dakikada şarj olabiliyor. Ülkemizde zaten çok sevilen Micra'nın yeni versiyonunun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik belli değil.

Hyundai IONIQ 6 N

Eğer hız ve performans arıyorsanız, 650 beygir gücündeki bu "elektrikli canavar" tam size göre. 0'dan 100'e sadece 3,2 saniyede çıkan IONIQ 6 N, pist performansını elektrikli sessizliğiyle birleştiriyor.

Mercedes-Benz CLA EV

Mercedes'in yeni MMA platformu üzerinde yükselen elektrikli CLA, 792 kilometreye varan rekor menziliyle menzil kaygısını tamamen ortadan kaldırıyor. 800 volt mimarisi sayesinde sadece 10 dakikalık şarj ile 325 kilometre yol gidebiliyor. Hibrit versiyona da sahip olan yeni CLA, tanıtıldığı günden beri gündemin merkezinde.

Porsche Cayenne EV

SUV tutkunlarının heyecanla beklediği Cayenne EV, 642 km menzili ve 1.000 beygir gücüne yaklaşan performansıyla premium segmentin zirvesinde yer alıyor. Lüks otomobil, 16 dakikada şarj olabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Porsche, bu lansman ile Cayenne'i ilk kez elektriklendirmiş oldu.

Skoda Elroq

Pratikliği ve fiyat/performans dengesiyle öne çıkan Elroq, Türkiye pazarında kabul edilebilir fiyatıyla dikkat çekiyor. Şehir içi 543 km menzil sunan model, "Simply Clever" çözümleriyle ailelerin favorisi olmaya aday.

Audi A6 e-Tron

Verimlilik denince akla gelen A6 e-Tron, 756 kilometreye varan menziliyle uzun yolculukların yeni kralı. Sadece 21 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesine ulaşarak vaktinizi yollarda değil, sürüşte harcamanızı sağlıyor.

Peki siz bu modellerden en çok hangisini beğendiniz? KOnuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...