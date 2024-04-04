Renault, makyajlı Captur'u tanıttı. Tasarım açısından büyük bir değişim gören otomobil, motor cephesinde ise hibrit seçenek sunmaya başladı. Araç, önümüzdeki yıla doğru Türkiye'ye de gelecek.

Fransız otomobil devi Renault, düzenlediği bir etkinlikte yeni Captur modelini tanıttı. Sevilen crossover, özellikle de tasarım açısından ciddi bir değişim gördü.Ayrıca markanın yeni logosu, bu otomobile de eklendi. Tabii bu durum, yeni bir ızgara tasarımına geçiş yapılmasına neden oldu. Tüm bunlara yeni aydınlatmalar da eklenince ortaya çıkan Captur, alıştığımız modelden oldukça uzak.

Aracın ön tasarımında çok büyük değişimler yaşanmış olsa da iş arka kısma geldiği zaman böyle bir durum söz konusu değil. Arka kısımda sadece yeni logonun varlığını görüyoruz. Aydınlatma tasarımı ve Captur ibaresi ise önceki model ile aynı kaldı.

Karşınızda yenilenen Renault Captur

Makyajlı Renault Captur'un iç tasarımına geçtiğimiz zaman, büyük bir değişim görmüyoruz. Bu bağlamda; aracın bilgi eğlence ekranı biraz büyüdü ve 10.4 inç boyuta ulaştı. Donanım seviyesine göre artan tam dijital gösterge ekranı ise en fazla 10,25 inç boyutunda olacak. İç mekan kaplamaları ise deri döşemeden arındırıldı. Yeni Captur'da geri dönüştürülmüş malzeme tercih edildi.

Renault Captur, kaput altında da bazı değişimler yaşadı. Aracın baz modeli, 1.0 litrelik 90 beygir gücündeki motora ev sahipliği yapmaya devam edecek. 140 beygir güç üreten 1.3 litrelik motor da seçeneklerden bir tanesi olacak. Tüm bunları yetersiz bulanlar, yine 1.3 litrelik 160 beygirlik versiyonu satın alabilecekler. Bunların hiçbirini istemezseniz, bu kez de toplamda 145 beygir güç üreten, 1.6 litrelik hibrit motor seçeneğine bakabileceksiniz.

Makyajlı Renault Captur, yıl sonu itibarıyla markanın İspanya'daki fabrikasında üretime başlayacak. Sonraki süreçte de öncelikle Avrupa pazarında satışa sunulacak. Aracın Türkiye'ye geleceğinin kesin olduğunu belirtelim. Ancak fiyatı şimdilik belli değil.