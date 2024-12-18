Renault, 2025 model Master'ı Türkiye'ye getirdiğini açıkladı. Panelvan veya kamyonet olarak alınabilecek hafif ticari araç, fiyatıyla da ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Fransız otomobil devi Renault, ülkemizdeki ticari araç ürün gamını genişletmeye kararlı görünüyor. Bu bağlamda; firma, "Master" olarak isimlendirdiği yenilenmiş hafif ticari aracını ülkemize getirdi. Ayrıca Kangoo ile Trafic isimli modellerin de yenilenen versiyonları yakında Türkiye pazarına giriş yapacak.

Peki Renault Master nasıl bir araç? Renault'un Türkiye'deki yeni hafif ticari modeli kaç paradan satılacak? Bu aracın özellikleri ne? Dilerseniz hemen detaylara bakalım.

Renault Master Türkiye fiyatı:

Göde Tipi Fiyatı Kamyonet 1.420.000 TL Panelvan 1.495.000 TL

Karşınızda Renault Master:

Renault Master, ihtiyaçlar doğrultusunda kamyonet veya panelvan olarak satın alınabilecek. Aracın belki de en dikkat çekici özelliği ise "aerovan" olarak anılıyor olması. Renault Master'ın böyle anılmasının nedeni ise verimliliği artırmak için rüzgâr tünellerinde özel olarak tasarlanmış olması. Renault'a göre kaput kısmının kısa tutulması, ön cam açısının darlığı ve hava giriş kanalları gibi özellikler, yakıt tüketiminde ciddi düşüş yaşanmasını sağlayacak.

Renault Master, oldukça geniş bir iç hacme ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda; araç, 14,8 metreküp seviyesine ulaşabilen yükleme alanı sunuyor. Sürücü kısmında da birinci sınıf deneyim sunmayı hedefleyen Renault hem daha modern hem de depolama açısından daha fazla eşyanın konulabildiği bir kabin barındırıyor. Üstelik bu hafif ticari araçta 10 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Bu ekran, Google Play uygulama kataloğu ve sesle kontrol edilen Google Asistan'ı bile destekliyor.