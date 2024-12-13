Renault, TikTok'ta Doğan Kabak ile elektrikli araçların avantajlarını anlatan eğitim serisi sunacak. Gençlere yönelik Renault Driving Academy projesi ile farkındalık yaratılacak.

Renault, Türkiye’de bir ilke imza atarak TikTok üzerinden Renault Driving Academy’yi başlatıyor. Renault, genç kullanıcılara yönelik hazırladığı bu dijital eğitim platformu ile elektrikli ve hibrit otomobillerin özelliklerini ve avantajlarını tanıtmayı hedefliyor.

Renault, yıllardır Türk otomotiv pazarında önemli bir yer edinmiş bir marka olarak, şimdi gençleri hedef alarak bir eğitim platformu kuruyor.

Doğan Kabak ile elektrikli araç eğitimi TikTok'ta olacak

TikTok üzerinden gerçekleştirilecek eğitimlerle, elektrikli otomobillerin çevre dostu özellikleri, kullanım kolaylıkları ve sağladığı avantajlar anlatılacak. Proje kapsamında Doğan Kabak’ın yer alması, eğitimlerin daha geniş bir kitleye ulaşmasına katkı sağlayacak.

Elektrikli otomobiller, özellikle Y ve Z kuşağı tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu durumu dikkate alan Renault, Renault Driving Academy projesiyle gençlere elektrikli ve hibrit araçlar hakkında kapsamlı bir eğitim sunmayı amaçlıyor. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu proje, genç kullanıcıları hedef alarak, elektrikli araçlar konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyor. Renault’nun başlattığı bu yenilikçi projeyle, elektrikli ve hibrit araçların özellikleri hakkında toplumda daha geniş bir farkındalık yaratılması bekleniyor.