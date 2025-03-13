Renault, Megane E-Tech'i yeniledi. Bu yenileme ile "Esprit Alpine" paketine de kavuşan kompakt hatchback, kaput altında herhangi bir değişikliğe ev sahipliği yapmıyor.

Fransız otomobil devi Renault, Türkiye'de de aktif olarak sattığı elektrikli otomoili Megane E-Tech'i yeniledi. Tasarım açısından ufak değişimler geçiren otomobil, daha çok teknik iyileştirmelere odaklanıyor. Peki yenilenen Renault Megane E-Tech neler sunuyor?

Türkiye'de satılan Megane E-Tech ile yeni tanıtılan Megane E-Tech arasında herhangi bir tasarım farkı bulunmuyor. En azından Techno ve Iconic donanım paketleri için. Ancak burada önemli bir detay var. Yenilenen Megane E-Tech, "Esprit Alpine" donanım paketine de ev sahipliği yapacak. Bu donanım paketinde siyah renkli Renault logosu, "Matte Shadow Grey" isimli özel renk ve 20 inç jantlar öne çıkan tasarım detayları arasında yer alacak.

Karşınızda yenilenen Renault Megane E-Tech

Renault Megane E-Tech'in iç tasarımında ufak tefek değişiklikler var. Yenilenen versiyon, eski versiyon gibi tam dijital gösterge ekranına ev sahiplği yapmaya devam ediyor. Ancak sürücüye doğru kavisli panelde yer alan bilgi-eğlence ekranı, artık pozisyonda bulunuyor. Öte yandan; direksiyondaki kulakçıklardan yönetilen rejeneratif fren sistemine tek pedal modu eklendi. Böylelikle sürücü, otomobilini sadece gaz pedalı ile kullanabilecek.

Yenilenen Renault Megane E-Tech'in motoruna ve batarya kapasitesine dokunulmadı. Bu kompakt hatchback, 220 beygir gücündeki elektrik motorunu ve 470 kilometreye kadar olan menzini korumaya devam edecek. Ancak tüm donanım paketleri, 11 kW kapasiteli çift yönlü şarj portunu standart olarak sunacak. Araç sahipleri, bu port ile isterlerse arabalarını bir jeneratöre dönüştürebilecekler. Yeni elektrikli aletler, Renault Megane E-Tech ile çalıştırılabilecek.

Renault Megane E-Tech ile ilgili bahsetmemiz gereken bir özellik var. Bu elektrikli otomobil, henüz kullanıma sunulmayan "Plug & Charge" teknolojisini de destekleyecek. Bu teknoloji ile sürücüler, anlaşmalı şarj istasyonlarındaki süreci kolaylaştıracak. Araç sahibi, istasyona gidip aracını şarj edecek ve yoluna devam edecek. Ödeme işlemleri, Plug & Charge teknolojisi ile otomatik olarak halledilecek.

Yenilenen Renault Megane E-Tech'in başlangıç fiyatı 39.500 euro olarak açıklandı. Esprit Alpine paket için 41.500 euro, Iconic versiyon içinse 43.000 euro ödeme yapılması gerekecek. Yenilenen Megane E-Tech'in Türkiye'ye ne zaman geleceğini şimdilik bilmiyoruz.