Retro ile moderni birleştiren "SuperSport" isimli otomobil tanıtıldı. Morgan tarafından üretilen araç, oldukça yüksek bir fiyata satılacak olsa da otomobil tutkunlarının beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

İngiltere merkezli klasik otomobil üreticisi Morgan Motor Company, düzenlediği bir etkinlikte yeni otomobili "Supersport"u tanıttı. Dışarıdan bakıldığı zaman sıradan bir klasik otomobil gibi görünen Supersport, BMW tarafından desteklenen yüksek performansı ile otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.

Morgan Supersport'un en dikkat çekici özelliği, tavan yapısı ile ilgili. Değiştirilebilir tavan tasarımının tercih edildiği bu retro-modern otomobili isterseniz üstü açık isterseniz üstü kapalı kullanabiliyorsunuz. Üstü kapalı kullanım durumunda sert kompozit veya kumaş tavan tercih edilebiliyor.

Karşınızda Morgan Supersport

Aracın iç kısmı da kendine hayran bırakan tasarım detaylarına sahip. Hem analog göstergelerin hem tam dijital gösterge ekranının bulunduğu otomobilde BMW'den çok alıştığımız ikonik vites topuzu yer alıyor. Supersport, modern ile retronun ilginç bir ahengine sahip desek yanlış olmaz.

Haberimizin başında bu aracın BMW tarafından desteklendiğini söylemiştik. Böyle söylememizin temel nedeni, Supersport'ta BMW tarafından üretilen B58 motor kullanılmış olması. 3.0 litrelik 6 silindirli bu motor, 340 beygir güç üretiyor ve sürücüsüne şahane bir sürüş deneyimi yaşattırıyor. Morgan'ın açıklamasına göre 0-100 km/s hızlanmas süresi 3,9 saniye olan bu otomobil, 267 km/s maksimum hıza sahip.

Morgan, yeni retro-modern otomobilini İngiltere pazarında ön siparişe açtı. Şirket, yeni otomobili için 85 bin sterlin istiyor. Markanın daha önce de tatmin eden satış rakamlarına ulaştığını düşünecek olursak Supersport'un da dikkatleri üzerine çekmeyi başaracağını şimdiden söyleyebiliriz.