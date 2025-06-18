2025 Türkiye'de Yılın Otomobili Belli Oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 kazananını resmen açıkladı. Peki o model hangisiydi? İşte sonuçlar...

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) her yıl düzenlediği "Türkiye'de Yılın Otomobili" etkinlikleri resmen tamamlandı. Alanında uzman gazetecilerin seçimleriyle, Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 kazananı belli oldu. Sonuçlar, en azından bizim için çok da şaşırtıcı değildi.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 için 7 finalistin belirlendiğinden bahsetmiştik. Bu 7 otomobilin tamamı da SUV gövde tipine sahip olması nedeniyle dikkat çekmişti. İşte OGD'nin düzenlediği etkinlikle yılın en iyi otomobili belirlenmiş oldu. Peki o model hangisiydi?

Türkiye'de Yılın Otomobili: BYD SEAL U!

OGD'nin komitesi tarafından yapılan incelemeler sonucunda BYD SEAL U, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülüne layık görüldü. BYD'nin Türkiye'de otomobillerini "pahalı" satışa sunduğuna dair eleştirilere karşın alınan bu ödül, markanın Türkiye'deki algısını önemli derecede etkileyecektir.

BYD SEAL U ile ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz:

Türkiye'de Yılın Otomobili finalistleri hangi modellerden oluşuyordu?

Nisan ayının sonunda yapılan açıklamada Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 etkinlikleri için gösterilen 7 aday şöyleydi: