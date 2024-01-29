BYD, Türkiye'de satacağı yeni otomobili açıkladı. SEAL U DM-i isimli şarj edilebilir hibrit model, bu yıl içinde satışa çıkacak.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD, geçtiğimiz aylarda resmen Türkiye’ye giriş yapmıştı. Şirket, şu anda sadece Atto 3 isimli modeliyle ülkemizde faaliyet gösteriyordu, ancak yeni araçları getirme planı vardı.

Şimdi ise Atto 3’ten sonra ülkemize gelecek yeni BYD modelinin ne olacağı açıklandı. SEAL U DM-i, şarj edilebilir hibrit versiyonuyla yakında ülkemizde satışa sunulacak. Şirket, aralık sonunda yürürlüğe giren ve elektrikli araçların ithalatına ilişkin tebliği aşmak için şimdilik tam elektrikli yerine hem elektrikli hem de benzinli motorla gelen şarj edilebilir versiyona yöneldi.

Avrupa’da ilk kez Türkiye’ye gelecek SEAL U DM-i, yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak

BYD, SEAL U DM-i’yi 2024’ün ikinci çeyreğinde ülkemizde satışa sunacağını söylüyor. Kesin tarih verilmese de Gazeteci Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre otomobili haziran ayında ülkemizde göreceğiz. Ayrıca Avrupa’da ilk kez ülkemizde satılacağını da belirtelim.

BYD Türkiye, D-SUV segmentinde olacak aracı rekabetçi bir fiyatla satışa sunacaklarını söylüyor. Otomobilin Chery Tiggo 8 Pro gibi araçlara rakip olacağını söyleyebiliriz.

SEAL U DM-i nasıl özelliklere sahip?

SEAL U DM-i, otomobil devinin diğer araçlarında da gördüğümüz gibi sade bir tasarımla geliyor. Kullanıcısına geniş alan sunacak modelin tasarımı elektrikli versiyonla neredeyse aynı. Sadece ön tampon tarafında minik farklılıkları var.

Daha önce de söylediğimiz gibi şarj edilebilir hibrit bir model olacak ve hem elektrikli hem benzinli motorla gelecek. 98 beygir gücü ve 122 Nm tork üreten 1,5 litre hacimli benzinli motor, 145 kW’lık elektrikli motorla birleşiyor.

18,3 kWh bataryaya sahip SEAL U DM-i’nin 80 kilometrelik elektrikli menzili var. Toplam menzilinin ise 1000 km’yi geçtiği ifade ediliyor. Ayrıca ferah olmasıyla dikkat çeken iç mekânda ise 15 inçlik bir dokunmatik ekran bizi karşılayacak. Son olarak 550 litrenin üzerinde bagaj kapasitesiyle geldiğini ekleyelim. Aracın fiyatını satışa sunulduğunda öğreneceğiz.

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