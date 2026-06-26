2026 Steam Yaz İndirimleri Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken 20 Oyun!

Steam'in en sevilen mevsimlik indirimlerinden Steam Yaz İndirimleri başladı ve yüzlerce oyun ciddi oranlarda indirime girmiş durumda.

Steam'in alışılagelmiş mevsimlik indirimlerinden biri olan ve büyük indirimlere ev sahipliği yapan Steam Yaz İndirimleri bu yıl da bizlerle.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ülkemizdeki döviz kuru ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları platform fark etmeksizin inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Zaman zaman Epic Games'in hâlâ sunduğu TL desteği ve Steam'in büyük indirimleriyle oyunlara nispeten makul fiyatlara erişebiliyoruz ve yeni Steam Yaz İndirimleri de bu indirim dönemleri arasında en dikkat çekenlerden ve oyuncuların en sevdiği indirim dönemlerinden biri. Peki Steam Yaz İndirimleri kapsamında indirime giren en dikkat çekici oyunlar hangileri?

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Steam İlkbahar İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Heroes of Might and Magic: Olden Era 19.99$ 14.99$ (-%25) ARK: Survival Ascended 44.99$ 11.24$ (-%75) Sons Of The Forest 14.99$ 4.49$ (-%70) EA SPORTS FC 26 69.99$ 13.99$ (-%80) Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 17.99$ (-%60) Total War: WARHAMMER III 49.99$ 7.49$ (-%85) Clair Obscur: Expedition 33 34.99$ 27.99$ (-%20) ARC Raiders 39.99$ 29.99$ (-%25) Baldur's Gate 34.99$ 26.24$ (-%25) PEAK 3.99$ 2.47$ (-%38) Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99$ 11.99$ (-%70) Ready or Not 28.99$ 14.49$ (-%50) RV There Yet? 4.49$ 3.14$ (-%30) MOUSE: P.I. For Hire 14.99$ 11.99$ (-%20) Stardew Valley 5.99$ 3.59$ (-%40) Diablo IV 49.99$ 29.99$ (-%40) Cyberpunk 2077 44.99$ 13.49$ (-%70) Escape from Tarkov 19.99$ 14.99$ (-%25) Risk of Rain 2 12.49$ 4.12$ (-%67) Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ 7.99$ (-%60)

Steam Yaz İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İndirimler 9 Temmuz TSİ 20.00'a kadar sürecek.