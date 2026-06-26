Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

2026 Steam Yaz İndirimleri Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken 20 Oyun!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Steam'in en sevilen mevsimlik indirimlerinden Steam Yaz İndirimleri başladı ve yüzlerce oyun ciddi oranlarda indirime girmiş durumda.

2026 Steam Yaz İndirimleri Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken 20 Oyun!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in alışılagelmiş mevsimlik indirimlerinden biri olan ve büyük indirimlere ev sahipliği yapan Steam Yaz İndirimleri bu yıl da bizlerle.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

[22-29 Haziran 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

[22-29 Haziran 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Steam'de EA Yaz İndirimleri Başladı (FC 26, Battlefield 6 ve Dahası İndirimde)

Steam'de EA Yaz İndirimleri Başladı (FC 26, Battlefield 6 ve Dahası İndirimde)

Steam'i Kasıp Kavuran Bu Yeni Ücretsiz Oyun, VAC Ban Yemenize Sebep Olabilir

Steam'i Kasıp Kavuran Bu Yeni Ücretsiz Oyun, VAC Ban Yemenize Sebep Olabilir

Ülkemizdeki döviz kuru ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları platform fark etmeksizin inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Zaman zaman Epic Games'in hâlâ sunduğu TL desteği ve Steam'in büyük indirimleriyle oyunlara nispeten makul fiyatlara erişebiliyoruz ve yeni Steam Yaz İndirimleri de bu indirim dönemleri arasında en dikkat çekenlerden ve oyuncuların en sevdiği indirim dönemlerinden biri. Peki Steam Yaz İndirimleri kapsamında indirime giren en dikkat çekici oyunlar hangileri?

İçerikten Görseller

2026 Steam Yaz İndirimleri Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken 20 Oyun!
2

Steam İlkbahar İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Heroes of Might and Magic: Olden Era 19.99$ 14.99$ (-%25)
ARK: Survival Ascended 44.99$ 11.24$ (-%75)
Sons Of The Forest 14.99$ 4.49$ (-%70)
EA SPORTS FC 26 69.99$ 13.99$ (-%80)
Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 17.99$ (-%60)
Total War: WARHAMMER III 49.99$ 7.49$ (-%85)
Clair Obscur: Expedition 33 34.99$ 27.99$ (-%20)
ARC Raiders 39.99$ 29.99$ (-%25)
Baldur's Gate 34.99$ 26.24$ (-%25)
PEAK 3.99$ 2.47$ (-%38)
Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99$ 11.99$ (-%70)
Ready or Not 28.99$ 14.49$ (-%50)
RV There Yet? 4.49$ 3.14$ (-%30)
MOUSE: P.I. For Hire 14.99$ 11.99$ (-%20)
Stardew Valley 5.99$ 3.59$ (-%40)
Diablo IV 49.99$ 29.99$ (-%40)
Cyberpunk 2077 44.99$ 13.49$ (-%70)
Escape from Tarkov 19.99$ 14.99$ (-%25)
Risk of Rain 2 12.49$ 4.12$ (-%67)
Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ 7.99$ (-%60)

Steam Yaz İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İndirimler 9 Temmuz TSİ 20.00'a kadar sürecek.

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Bilgisayar kategorisinde binlerce üründe %70'e varan indirimler için tıkla!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

Oyuncular, Steam'de Tam 1.000 Dolara Satılan Ama Arkasında 'Koca Bir Hiç' Yatan İlginç Bir Oyun Keşfetti

Oyuncular, Steam'de Tam 1.000 Dolara Satılan Ama Arkasında 'Koca Bir Hiç' Yatan İlginç Bir Oyun Keşfetti

[19-22 Haziran] 4.800 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[19-22 Haziran] 4.800 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

GTA 6'yı 500 TL Daha Ucuza Alabilirsiniz! (Gelin Anlatıyoruz)

GTA 6'yı 500 TL Daha Ucuza Alabilirsiniz! (Gelin Anlatıyoruz)

Steam İndirim Oyunlar Oyun İndirimleri Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'yı 500 TL Daha Ucuza Alabilirsiniz! (Gelin Anlatıyoruz)

GTA 6'yı 500 TL Daha Ucuza Alabilirsiniz! (Gelin Anlatıyoruz)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com