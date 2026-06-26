2026 Steam Yaz İndirimleri Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken 20 Oyun!

Steam'in alışılagelmiş mevsimlik indirimlerinden biri olan ve büyük indirimlere ev sahipliği yapan Steam Yaz İndirimleri bu yıl da bizlerle.
Ülkemizdeki döviz kuru ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları platform fark etmeksizin inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Zaman zaman Epic Games'in hâlâ sunduğu TL desteği ve Steam'in büyük indirimleriyle oyunlara nispeten makul fiyatlara erişebiliyoruz ve yeni Steam Yaz İndirimleri de bu indirim dönemleri arasında en dikkat çekenlerden ve oyuncuların en sevdiği indirim dönemlerinden biri. Peki Steam Yaz İndirimleri kapsamında indirime giren en dikkat çekici oyunlar hangileri?
İçerikten Görseller
Steam İlkbahar İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Heroes of Might and Magic: Olden Era
|19.99$
|14.99$ (-%25)
|ARK: Survival Ascended
|44.99$
|11.24$ (-%75)
|Sons Of The Forest
|14.99$
|4.49$ (-%70)
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|13.99$ (-%80)
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|17.99$ (-%60)
|Total War: WARHAMMER III
|49.99$
|7.49$ (-%85)
|Clair Obscur: Expedition 33
|34.99$
|27.99$ (-%20)
|ARC Raiders
|39.99$
|29.99$ (-%25)
|Baldur's Gate
|34.99$
|26.24$ (-%25)
|PEAK
|3.99$
|2.47$ (-%38)
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|39.99$
|11.99$ (-%70)
|Ready or Not
|28.99$
|14.49$ (-%50)
|RV There Yet?
|4.49$
|3.14$ (-%30)
|MOUSE: P.I. For Hire
|14.99$
|11.99$ (-%20)
|Stardew Valley
|5.99$
|3.59$ (-%40)
|Diablo IV
|49.99$
|29.99$ (-%40)
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|13.49$ (-%70)
|Escape from Tarkov
|19.99$
|14.99$ (-%25)
|Risk of Rain 2
|12.49$
|4.12$ (-%67)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99$
|7.99$ (-%60)
Steam Yaz İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İndirimler 9 Temmuz TSİ 20.00'a kadar sürecek.