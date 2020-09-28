Geçtiğimiz pazar günü 22 yaşına giren Google, bu özel günü içinde bulunduğumuz koronavirüs pandemisiyle yakından alakası olan anlamlı bir doodle ile kutladı. Biz de arama devinin 22. yılına özel olarak şirkete dair 22 ilginç bilgiyi sizler için derledik.

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru olan Google, geçtiğimiz pazar günü 22. yaşına girdi. İlk kez 1998 tarihinde kullanıma sunulan arama motoru, aradan geçen iki asırlık dönemde her geçen gün gelişerek dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri hâlini aldı. Mountain View merkezli şirket de arama motorunun yeni yaşını, anlamlı bir doodle ile kutladı.

Bildiğiniz gibi, mevcut koronavirüs pandemisi nedeniyle artık çoğu insan uzaktan çalışma dönemine girdi. Bu durumun farkında olan şirket, Sosyal mesafenin ön plana çıktığı 22. yaş günü doodle'ında büyük G harfi, 'Google' kelimesini oluşturan diğer beş harfle bir video görüşmesi yapıyormuş gibi gösterdi.

Google'ın 22. yaş günü şerefine teknoloji devi hakkında 22 ilginç bilgi:

1. Google, 27 Eylül'de doğum gününü kutlasa da şirket yasal olarak 4 Eylül 1998'de kuruluş başvurusunda bulundu. 27 Eylül tarihinin anlamı ise Google, 27 Eylül 2005'te rekor bir indeks sayfasına ulaşmıştı. Bu rekordan sonra Google'ın doğum günü her sene eylül ayının 27'nci gününde kutlanmaya başlandı.

2. Google, günümüzün en popüler arama motoru olsa da World Wide Web'deki ilk arama motoru değildi. 1998 yılında piyasaya sürüldüğünde rakipleri arasında Ask Jeeves, AltaVista, Yahoo Search ve Archive vardı.

3. Google, Larry Page ve Sergey Brin tarafından Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyken kuruldu. İkili, Ocak 1996'da bir araştırma projesi olarak bu konsepti ortaya attı.

4. İki gencin tanışması 1995 yılına tanışıyor. Sergey Brin, Stanford'da doktora öğrencisiyken yeni gelen öğrencilere kampüsü tanıtmak için gönüllü oluyor ve Larry Page ile bu şekilde tanışıyorlar.

5. Google, sonuçları arama terimini kaç kez içerdiğinden ziyade bir sitenin ne kadar popüler olduğu ve siteye kaç geri bağlantı verdiğine göre sıralayarak rakiplerinden ayrıldı.

6. Arama sonuçlarını sunmak için tasarlanan algoritma PageRank olarak adlandırıldı

7. Google, her zaman bu isimle anılmıyordu. Page ve Brin, fikri ilk geliştirdiklerinde bir sitenin önemini kaç tane geri bağlantı içerdiğine bağlı olarak sıraladığı için projeye BackRub adını verdiler.

8. Google adı, matematikte 1 rakamına yüz sıfır ekleyerek yazılan 'Googol' teriminden geliyor. İsim, arama motorunun sağlayabileceğini sonsuz bilgiyi temsil etmek için seçildi.

9. 1998 yılının sonunda, tanıtımdan yalnızca birkaç ay sonra Google, 60 milyondan fazla sayfayı veri tabanı dizinine eklemişti.

10. 'Google' kelimesi, 2006 yılında Oxford İngilizce Sözlüğü'ne resmi bir fiil olarak eklendi.

11. Alexa Internet'in yıllık derlemesine göre Google, Nisan 2020 itibarıyla dünyada en çok ziyaret edilen web sitesi.

12. Google'ın şu anki genel merkezi Mountain View, California'da bulunuyor fakat CNBC'ye göre şirketin Aralık 2019 itibarıyla dünya genelinde 114.000'den fazla çalışanı bulunuyor.

13. İlk Google Doodle'ı, Brin ve Page'in 1998'de Burning Man festivalinde ofis dışında olduklarını göstermek için tasarlanmış bir figürdü.

14. Google, e-posta platformu Gmail'i 1 Nisan 2004'de duyurdu.

15. Google, video paylaşım platformu YouTube'u 2006 yılında satın aldı.

16. Eric Schmidt, 2001 yılında şirkete başkan ve icra kurulu başkanı olarak katıldı. Google, 2004'te halka açıldığında Page, Brin ve Schmidt, 20 yıl işlerinde kalma sözü verdiler.

17. Şirketin 2004 yılındaki halka arzı, Brin ve Page'i bir gecede milyarder haline getirdi.

18. Google, kurgusal Star Trek dili olan Klingon'u 2002 yılında bir dil arayüz seçeneği olarak ekledi.

19. Google, Mayıs 2017'de Street View platformu için 83 ülkeden 16 milyon kilometreden fazla görüntü yakaladığını duyurdu.

20. Şirket, Googlee.com ve Googel.com gibi Google'ın yazım hatalarından oluşan birçok alan adını elinde bulunduruyor. Bu aramalar, doğrudan Google ana sayfasına yönlendiriliyor.

21. Google, 2009 yılında genel merkezinin arazisinde çim biçme makineleri kullanmak yerine yaklaşık 200 keçi kiraladı.

22. Ocak 2020'de Google; Apple, Amazon ve Microsoft'un ardından 1 trilyon dolar değerindeki dördüncü teknoloji şirketi oldu.