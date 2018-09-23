23 Eylül'de (Bugün), Sonbahar Ekinoksu Gerçekleşecek

Sonbahara geçiş olarak adlandırılan Sonbahar Ekinoksu, 23 Eylül'de (Bugün) gerçekleşiyor. Bugün, gece ve gündüz saatleri eşitlenecek, güneş ışınları ise ekvatora dik olarak düşecek.

Son günlerde gündeme oturan Sonbahar Ekinoksu, 23 Eylül'de (bugün) gerçekleşiyor. 21 Mart ve 23 Eylül’de Güneş ışınları ekvatora 90 derecelik açı ile gelir ve bu tarihler ekinoks olarak isimlendirilir. 23 Eylül'den itibaren ülkemizde hava soğuyacak, gece saati uzayacak ve gündüz saati kısalacak. Bu faktörler doğrultusunda, birçok kesim 23 Eylül Ekinoksu ile sonbahara girildiğini ifade eder.

Ekinoks Nedir?

Ekinoks (gece-gündüz eşitliği), Güneş ışınlarının Ekvator'a 90 derecelik açıyla gelmesi sonucunda gündüz ile gece saatinin eşit olduğu durumdur. Bir yıl içerisinde, 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ve 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu olmak üzere iki kez yaşanır.

23 Eylül Ekinoksu

Hem Kuzey hem Güney Yarım Küre'de Güneş ışınları 90 derecelik açı ile düşer, bunun getirisi olarak gölge boyu ekvatorda sıfır olur. 23 Eylül'den itibaren Güneş ışınları Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar ve bu sebeple Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. 23 Eylül, Güney Yarım Küre’de ilkbahar'ın, Kuzey Yarım Küre’de sonbaharın başlangıcıdır. Aynı zamanda 23 Eylül ile beraber, Güney Kutup Noktası’nda 6 aylık gündüz, Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gece başlar.

21 Mart Ekinoksu

Hem Kuzey hem Güney Yarım Küre'de Güneş ışınları 90 derecelik açı ile düşer, bunun getirisi olarak gölge boyu ekvatorda sıfır olur. 21 Mart'tan itibaren Güneş ışınları Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar ve bu sebeple Kuzey Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. 21 Mart, Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar'ın, Güney Yarım Küre’de sonbaharın başlangıcıdır. Aynı zamanda 21 Mart ile beraber, Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gündüz, Güney Kutup Noktası’nda 6 aylık gece başlar.

Kuzey Yarım Küre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu – 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur. Güney Yarım Küre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu – 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.