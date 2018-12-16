Kripto paraları dünyaya tanıtma görevini kendine görev edinen genç milyoner Hong Kong çatılarından para yağdırdı.

Çinli kripto para milyoneri, geçtiğimiz gün çatıdan Hong Kong sokaklarına saçtığı yüz Hong Kong doları banknotlarıyla görenleri şaşkına çevirdi.

24 yaşındaki Wong Ching-kit, hareketlerini açıklarken dünyaya kripto parayı tanıtmayı görev edindiğini söyledi. Binlerce banknotu tabiri caizse sokaktan geçenlerin üstüne yağdıran genç milyoner, Robin Hood gibi ‘zenginden alıp fakire verdiğini’ ileri sürdü.

Söylenenlere göre Ching-kit milyonlarca doları çatıdan geçenlerin üzerine attı. Ancak olay yerine gelen polis yalnızca 5.000 doları olay mahallinde bulabildi.

Tabii ki, birçok insan tarafından Twitter’da ses getiren olayda neredeyse herkes olumlu yorumlarda bulundu. Ancak her şeyde olduğu gibi, bu yorumların arasında da kötü yorumlar mevcuttu.

Boxmining isimli Twitter kullanıcısının sert yorumu şu şekilde oldu:

“Bundan daha iyiyiz. Biri çatıdan para saçıyor ve Robin Hood olduğunu düşünüyor. Ancak gerçekte yalnızca kripto tokatçı / palavracoin yemcisi olduğu ortaya çıkıyor.”