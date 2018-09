Birçok Android Cihaz Son 90 Günde Güvenlik Güncellemesi Aldı

Android işletim sistemi kullanan 250'den fazla akıllı telefon, son 3 ay içerisinde çeşitli güvenlik güncellemeleri aldı.

Şu an piyasayı domine eden her iki mobil işletim sisteminin (Android ve iOS) birbirlerine göre çeşitli avantajları ve dezavantajları mevcut. Android tarafının en büyük eksiklerinden biri ise, çeşitli güvenlik açıkları olarak öne çıkıyordu. Bu can sıkıcı durumu çözmek için Google ve üreticiler, bir süredir güvenlik güncellemeleri yayınlıyor.

Android cihaz üreticileri ise bu konuda oldukça duyarlı hareket ediyor. Son 90 günde, 250'nin üzerinde telefonun bu güvenlik güncellemelerine kavuştuğu bilgisi ortaya çıktı. Bu üreticiler arasında ANS, ASUS, BlackBerry, BLU, BQ, Docomo, Essential Products, Fujitsu, General Mobile, Google, HTC, Huawei, Itel, Kyocera, Lanix, Lava, LG, Motorola, Nokia, OnePlus, OPPO, Positivo, Samsung, Sharp, Sony, Tecno, Vestel, VIVO, Vodafone, Xiaomi ve ZTE yer alıyor.

Son 90 Günde Güvenlik Güncellemesi Alan Tüm Cihazlar

Android tarafının yıllardır 'güvensiz' olarak görülen imajını son zamanlarda düzelten Google, güvenlik güncellemelerine oldukça yüksek önem veriyor. Bu durumun kanıtı olarak ise üreticilerin bu güncellemeleri birçok cihazına vermesini gösterebiliriz.