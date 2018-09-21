Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, internet dünyasının 2028 yılı itibariyle ABD ve Çin tarafından yönetilen iki kısma bölüneceğini söyledi.

Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt, gelecek 10 yıl içerisinde internet dünyasının ikiye bölüneceğini ve ayrılan bu iki kısımdan birinin başında Çin’in olacağını söyledi. Bu, 2028 yılı itibariyle oluşacak bu iki kısma ABD ve Çin’in liderlik edeceği anlamına geliyor.

Aslında bu durum çoktan gerçekleşmeye başladı; Çin’in Büyük Firewall projesi, hâlihazırda Çin vatandaşlarını Facebook ve YouTube gibi popüler internet sitelerinin bazılarına erişemez hale getirmiş durumda. Çarşamba günü San Francisco’da düzenlenen halka kapalı bir teknoloji konferansında konuşan Schmidt, “En muhtemel senaryoda, internetin tam anlamıyla iki parçaya ayrılmasından ziyade; bir Çinli, bir de Çinli olmayan iki kollu bir sistemin oluşacağını düşünüyorum” dedi.

Schmidt'in açıklamalarının devamı ise şu şekilde:

“Çin’e baktığımızda -ki orada bizzat bulundum- inşa edilen şirketlerin boyutu, hayata geçirilen hizmetler ve ortaya çıkan zenginlik olağanüstü bir seviyede. Çin’in internetten elde ettiği gelir, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının büyük bir bölümünü oluşturuyor ve bu gelir, ABD’nin gayri safi yurtiçi hasılasının internete düşen payından daha büyük."

Schmidt, bu denli bir büyümenin, Çin hükumetinin sıkı sansür politikalarından geri adım atmayacağını da düşününce, mevcut sistemin korunması için internetin kendilerine ait bir versiyonunu oluşturmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

"Çin menşeli ürün ve hizmetlerde büyük bir büyüme göreceğimizi düşünüyorum. Ancak bu ürünler ve hizmetler, hükumetin sansürler ve kontroller gibi farklı bir liderlik rejimi getirmesine de sebep olacak."

Schmidt, ocak ayında yaptığı bir konuşmada da Rusya ve Çin’in yapay zeka alanında liderliği ele geçirmesinden büyük endişe ettiğini söylemişti. Eski Google CEO’su bu konuyla ilgili, “Rus ve Çinli liderler, yapay zekânın yalnızca ticaret alanındaki değil, askeri alandaki öneminin de farkına vardılar. Bu beni çok endişelendiriyor. Avrupa, Britanya ve ABD’deki büyük şirketlerin araştırmalara daha fazla bütçe ayırması gerekiyor” açıklamasını yapmıştı.