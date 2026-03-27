[26 Mart-2 Nisan] Toplam Değeri 958 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Barış Bulut

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Havendock ve Hyper Echelon oldu. Bu iki oyunu, 2 Nisan tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

2
2
Havendock nasıl bir oyun?

2

Bu sıcak ve samimi koloni simülasyonunda rahat nefes alın ve gelişin. Kazazedeye bir sığınak inşa edin, kaynakları yönetin, okyanusta hayatın tadını çıkarın. Mütevazı yerleşim yerinizi yüksek teknolojili bir topluma dönüştürün.

Hyper Echelon nasıl bir oyun?

2

Cyan Galaksisi tehlike altında! Kötü niyetli EXODON'a karşı tek umut, sadık küçük yıldız savaşçın ve derme çatma kanat adamlarından oluşan ekibin! Birçok muhteşem mekânda çılgın çatışmalara girerken, basit bir silahla başlayan maceranda seviyenizi yükselterek saldırı gücü yüksek bir savaş makinesine dönüş.

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

