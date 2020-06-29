2K Arri Alexa, Samsung Galaxy S20 Ultra ile Karşı Karşıya

Akıllı telefon kameraları, aradan geçen yıllarda hem fotoğraf hem de video tarafında muazzam bir ilerleme kaydetti. Hatta bu nedenle bazı köklü kamera üreticilerinin rekabete dayanamayarak kepenk indirdiklerini de biliyoruz. Peki, 8K video kaydedebilen Samsung Galaxy S20 Ultra’nın, 2K video kaydı yapan Arri Alexa’ya karşı şansı var mı?

Alman kamera üreticisi Arri'nin sinema sektörüne yönelik geliştirdiği 2K Arri Alexa, film çekimlerinde bir devrime neden oldu. İlk kez Nisan 2010 tarihinde tanıtılan 35mm'lik Alexa, birçok büyük Hollywood film yapımcısının şikayet ettiği zahmetli, uzun ve pahalı film sürecini çok daha efektif bir hale getiren ilk dijital kameraydı.

Bildiğiniz üzere akıllı telefon kameraları, son yıllarda hiç olmadığı kadar çetin bir rekabete sahne oluyor. Zamanla cebimizdeki küçük DSLR fotoğraf makinelerine dönüşen telefonlar, sıradan kullanıcıların dahi profesyonel düzeyde kareler yakalamasını sağlıyor. Örneğin; 100x dijital zoom destekli 108MP ana kameraya sahip olan Samsung Galaxy S20 Ultra, 8K/30FPS çözünürlüğünde video kaydedebiliyor.

Yetenekli bir yönetmen ve fotoğrafçı olan Gene Nagata ya da bilinen ismiyle Potato Jet, 8K video kaydı yapabilen akıllı telefonların ne kadar iyi olduklarını ve 10 yıllık Arri Alexa'nın bugün hala rekabet edebilir düzeyde olup olmadığını görmek için Galaxy S20 Ultra ve Xiaomi Mi 10 Pro ile Arri Alexa’yı karşılaştırma testine soktu.

Test, akıllı telefon kameralarındaki küçük sensörlerin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Bir akıllı telefondan çıkan 8K video, gerçek bir sine kameradan çıkan 2K görüntüler kadar etkileyici değil. Nedeni ise telefondaki küçük piksellerin ayrıntıyı yakalayamıyor olması. Nagata, bugün piyasada 10 yaşındaki Arri Alexa'nın dinamik aralığına sahip bir akıllı telefon olmadığına dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, akıllı telefon kameralarının son birkaç yılda bu denli kaliteli hale gelmesi son derece etkileyici (bunun büyük bir kısmı hesaplamaya dayanıyor olsa bile). 8K çözünürlük, özellikle bir akıllı telefon için pek çok kişi tarafından gereksiz bulunsa da, video düzenleme programlarının da desteği ile muazzam görüntüler elde etmenizi sağlayabilir.

Arri Alexa vs Samsung S20 Ultra & Xiaomi Mi 10 Pro