Leica markalı üç arka kameraya sahip olacak olan yeni Huawei Mate 20 Pro'nun basın görselleri ortaya çıktı. Cihazın tüm tasarım detayları beli olmuş oldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin Galaxy Note 9 ve iPhone Xs’e karşı hamlesi olacak yeni amiral gemisi Mate 20 Pro’nun basın görselleri ortaya çıktı. Görsellere göre Mate 20 Pro, daha önce benzeri görülmemiş bir üçlü kamera modülüne sahip olacak. Bu üçlü kamera sistemi, ünlü marka Leica tarafından geliştirilmiş olacak.

Çentikli bir tasarıma sahip olacak olan Huawei Mate 20 Pro’nun 6.3 inç boyutunda Full HD+ AMOLED bir ekrana sahip olması bekleniyor. 7nm süreci ile üretilen çift NPU’lu Kirin 980 işlemcisinden güç alacak olan cihazda 4200mAh batarya bulunacak. Söylentilere göre Mate 20 Pro’da ekrana gömülü parmak izi tarayıcı bulunma ihtimali de var.

Söylentilere göre cihazın arkasında f/1.8 ve f/2.4 kameralara ek olarak üçüncü bir geniş açı kamerası bulunacak. Cihazın P20 Pro gibi 40MP’lik bir kamera ile gelip gelmeyeceği şu an için kesin olarak bilinmese de 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olması büyük bir sürpriz olmayacaktır.

Basın görsellerine göre cihaz Alacakaranlık, Mavi ve Siyah renk seçeneklerine sahip olacak. Huawei’nin yeni Mate 20 serisi, 16 Ekim tarihinde düzenlenecek lansman etkinliği ile birlikte ortaya çıkacak. Cihaz ile ilgili henüz ulaşamadığımız tüm bilgilere lansman sırasında sahip olacağız.