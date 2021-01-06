Yeni Nesil 3 Boyutlu Yazıcılar, Destek Parçası Kullanmayacak

ABD'de doktora yapmakta olan araştırmacılar, 3 boyutlu yazıcılara devrim niteliğinde bir yenilik getirdiler. Çıktı yapılan zemini hareketli hale getiren uzmanlar, bu sayede hem daha hızlı hem de daha kaliteli baskılar yapılmasını sağladılar. Üstelik tüm bunlar olurken, hiçbir destek parçası da kullanılmıyor.

Birkaç yıl önce hayatımızın içine girip şu sıralar tıptan inşaata kadar hemen her sektörde kullanılabilir hale gelen 3 boyutlu yazıcılarda, devrim niteliğinde sayılabilecek bir yenilik yaşandı. Pensilvanya Eyalet Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, yaptıkları bir keşifle yazıcıların hem daha hızlı hem de daha kaliteli çıktılar verebilmesini sağlamayı başardılar.

Üniversitede doktora yapmakta olan Xinyi Xiaoa ve Sanjay Joshi, 3 boyutlu yazıcıların çıktı almasını sağlayan tabla bölümünü değiştirerek, bu bölümün hareketli hale gelmesini sağladılar. Bu sayede de çıktısı alınacak ürünün oturduğu zemini sürekli olarak hareket ettiren araştırmacılar, yazıcının filament akışı sağlayan extruder isimli parçaya göre sürekli düz bir zeminde çıktı alınmasını sağlamış oldular. Böylelikle hem çıktı verimi artmış hem de hızlanmış bir yazıcı ile daha kaliteli çıktı alınmış oldu.

Yeni nesil üç boyutlu yazıcılar, şu şekilde baskı yapabilir

Geleneksel bir üç boyutlu yazıcı, basılacak olan bir parçaya en alt katmandan başlar. Söz konusu parçayı yukarı doğru basmaya devam eden yazıcı, genişleyen ve yapılan hesaplamalara göre yapışma ihtimali bulunmayan bölgelere, destek parçaları ekler. Bu destek parçaları, basılacak ürünün yapısına göre yüzde 50'ye kadar fazla filament kullanımına yol açabilir. İşte doktora öğrencilerinin hareketli zemin projesi, bu destek parçalarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Geleneksel bir yazıcıya ait destekli baskı, şu şekilde görünür

Standart bir üç boyutlu yazıcı kullanarak bir tavşan çıktısı almak istediğinizde, yukarıdaki fotoğrafa benzeyen destekli bir yapıyla karşılaşacaksınız. Baskı işleminin ardından da bu destek parçalarını tek tek sökmeniz, hasarlı yerleri düzeltmeniz gerekecek. Ayrıca destek için kullanılan filament de çöp olmuş olacak. Keşif, tüm bu zaiyatı ve zaman kaybını ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar, yeni nesil yazıcıların tablalarının 5 eksene kadar hareketli olabileceğini söylüyor. Yukarıda gördüğünüz tavşanın aynısını yeni nesil cihazda basan araştırmacılar, çıktının dört parçaya bölündüğünü, tabla hareketinin bu dört parçaya göre uyarlandığını ifade ediyorlar. Ayrıca hiçbir destek parçasının kullanılmaması, filament açısından da ciddi anlamda tasarrufa yol açmış oldu.