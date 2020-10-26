3 Boyutlu Yazıcıyla Basılan Dünyanın En Küçük Teknesi

Bilim insanları, 3 boyutlu yazıcı kullanarak tekne ürettiler. Bu tekneyi benzersiz kılan şeyse boyutu. Uzmanlar, tekne uzunluğunun sadece 30 mikrometre olduğunu söylüyorlar. Teknenin üretiliş amacı ise sıvı içindeki mikroskobik hareketlilerle ilgili detaylı bilgi sahibi olmak.

Hollanda'da hizmet veren Leiden Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, 3 boyutlu yazıcı kullanarak dünyanın en küçük teknesini ürettiler. Bu tekne o kadar küçük ki uzunluğu sadece 30 mikrometre. Uzmanlar, 3 boyutlu yazıcı kullanarak basılarak teknenin bir insanın saçında yüzebileceğini söylüyorlar.

Bilim insanları, bu baskıyı yaparken bilerek tercih ettiler. Çünkü internette yer alan "3D Benchy" isimli bir tekneyi, dünyadaki her 3 boyutlu yazıcı sahibi bilir. Bu tekne modeli, 3 boyutlu yazıcıların yeteneklerinin zorlanmasını ve yazıcıda hata olup olmadığının anlaşılmasını sağlar. İşte bilim insanları da 30 mikrometre uzunluğundaki baskılarını bu yüzden tekne olarak aldılar.

İşte dünyanın en küçük 3 boyutlu baskı teknesi

Bilim insanları, bu tekne baskısını durduk yere yapmadılar. Uzmanlar, bu tür bir baskı ile mikroskobik denizcilik, mikroskobik organizmalar ve sıvı içerisinde hareket edebilen mikroskobik hareketlilerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak amacıyla böyle bir çalışmaya giriştiler. Bu arada, sıvı içerisinde hareket edebilen mikroskobik hareketlilere sperm ve bakteri gibi örnekler verebiliriz.

Baskı projesinin başındaki isim olan Daniela Kraft tarafından yapılan açıklamalarda, 3D Benchy'nin bir 3 boyutlu yazıcıyı ciddi anlamda zorladığını söylüyor. Yaptıkları çalışmayla hem yazıcılarını test ettiklerini hem de bu tür bir çalışmanın oldukça eğlenceli olduğunu söyleyen Kraft, yeni çalışmalar yapmaya da devam edebileceklerini söyledi.