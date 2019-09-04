30 Gbps Hıza Sahip Olacak Wi-Fi 7 Çalışmalarına Başlandı

Wi-Fi 6'nın yaygınlaşması için hâlâ belirli bir süre varken 'Wi-Fi 7'yi geliştirmeye başlayan uzmanlar, çok ciddi hızlardan ve farklı özelliklerden bahsetmeye başladı bile. 2024 yılında ilk resmi kullanımını görebileceğimiz Wi-Fi 7 ağları, ciddi farklılıkları da beraberinde getirecek.

Wi-Fi hızları zaman geçtikçe kendini geliştirdi ve Wi-Fi 6'ya kablosuz ağlar konusunda yeni bir çağ gözüyle bakılıyor. Kablosuz ağlar üzerine çalışan uzmanlar, daha Wi-Fi 6 kullanımı yaygınlaşmadan kablosuz ağları kablolu ağ performansına yaklaştırmayı hedefleyen Wi-Fi 7 çalışmalarına başladı. Şu anda bağlantı standardına verilen isim resmen Wi-Fi 7 olmasa da performans, alan ve diğer yararlar, yeni neslin isminin Wi-Fi 7 olacağını işaret ediyor.

Şu anda son derece erken gelişim aşamalarında olan Wi-Fi 7, yalnızca yenilenmiş bir bağlantı protokolünden çok daha fazlasına ihtiyaç duyacak. Hız konusunda 30 Gbps hızlara çıkacağı söylenen Wi-Fi 7'nin 1,5 Gbps hızlara çıkabilen Wi-Fi 6'dan 20 kat daha hızlı olacağı belirtiliyor. Bunun için de yalnızca protokol değil, aynı zamanda altyapı gibi unsurların da değişmesi gerekiyor.

Wi-Fi 7'nin uzun bir süre daha geliştirme sürecinde olacağı söyleniyor ve ilk resmi tanıtımın 2024'te gerçekleşeceği düşünülüyor. Wi-Fi 7 için gerekli olan gelişmeler adım adım gelişecek ve bu gelişmeler Wi-Fi 6'nın yaygınlaşmasıyla başlayacak. Aynı zamanda çalışmak için yeni yayın araçlarından da faydalanacak olan Wi-Fi 7'nin konuşulabilmesi için Wi-Fi 6'nın yaygınlaşması şart gibi görünüyor.

CNET'in yayınladığı bir haberde Wi-Fi 7'nin iki ayrı bantta aynı anda işleyebilecek ve manuel ya da aktif bir değişiklik gerektirmeyecek. Dahası, Wi-Fi 7, bir radyo sinyalinin bant genişliğini ve dörtlü genlik modülasyonununu yeniden düşünebiliyor. Bu sayede yayın araçları üzerinden daha fazla veri geçebiliyor. Kısaca bu işlem sonucunda kablosuz ağlar kablolu ağlara daha da yakınlaştırılarak yeni bir bağlantı çağına geçilecek. Daha yüksek bant genişlikleri, hızlar, hem indirmeler he yüklemeler için çoklu bağlantı noktaları ve yeni siber güvenlik özellikleri, Wi-Fi 7'yi oluşturacak.

Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde Wi-Fi'ın yeni neslinin gün yüzüne çıkması için 5 senelik bir süreç son derece iyimser olarak bile görünebilir. Şu an için geliştirme aşamasında olan yeni kablosuz ağ teknolojisinde herhangi bir yenilik olması durumunda sizlerle paylaşacağız.