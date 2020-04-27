31 İl İçin 3 Günlük Sokağa Çıkma Yasağı Kararı Alındı

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında koronavirüs gündemli kabine toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan; 1, 2, 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Geride bıraktığımız haftanın son günlerinde 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmış ve bu illerdeki vatandaşların yasağa büyük oranda uyduğu görülmüştü. Koronavirüsün yayılmaması için uygulanan en önemli tedbirlerden biri olan sokağa çıkma yasağı için yeni bir karar alındı.

Bilindiği üzere içinde bulunduğumuz hafta 1 Mayıs resmi tatilini içeriyor. Dolayısıyla birçok kurum ve kuruluş, o gün çalışmayacak. Bu durumda sokağa çıkan insan sayısında artış yaşanması beklenirken sokağa çıkma yasağı bugün gerçekleştirilen kabine toplantısında ele alındı.

30 Nisan 24.00 ile 3 Mayıs 24.00 arası sokağa çıkmak yasak olacak:

Sözlerine “İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak salgının yayılma zincirini o denli etkin kırabiliriz” cümleleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının kontrol altına alınmasında insanların bir arada bulunduğu yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olduğunun altını çizdi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşündüklerini belirten Erdoğan, “Üç gün süreyle bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız” açıklamasını yaptı.

Sokağa çıkma yasağı, 30 Nisan 24.00’dan başlayıp 3 Mayıs 24.00’a kadar devam edecek. Erdoğan, vatandaşların yasaklara uymasını istediğini ifade ederek marketlerin cuma günü saat 9.00 ila 14.00 arasında açık olacağını kaydetti. Tüm bu çalışmalarla birlikte Ramazan Bayramı sonrasında normal hayata kademeli olarak geçilmesi hedefleniyor.

Hayatı normale döndürme konusunda hazırlık yapılıyor:

Önlerindeki tablonun sürmesi hâlinde hayatı normale döndürmeye ilişkin plan hazırladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hangi alanda, hangi tarihte, hangi adımların atılacağını gösteren programı yakında sizlerle paylaşacağız” şeklinde konuştu.