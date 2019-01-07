38 Bin Volt Elektriğe Çarpılan Gençten Matematik Teorisi

Şanlıurfa'da babasına ait tahıl ürünleri işletmesinde çalışırken 38 bin volt elektriğe kapılan 19 yaşındaki genç, kazadan sonra matematikle ilgili önemli bir buluş gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da hamal olarak çalılştığı tahıl ürünleri işletmesinde, elektrik akımına kapılarak 38 bin volta maruz kalan Abüsselam Çiçekçi, elektrik akımına kapıldıktan sonra hayatının değiştiğini belirtti. 19 yaşındaki genç, hastanede geçen 1 haftalık tedavi sürecinin ardından, sözelci olmasına rağmen daha önce hiç ilgisi olmayan matematiğe yöneldiğini ve matematiğe adeta aşık olmaya başladığını belirtti.

İşte Çiçekçi'nin açıklamaları:

"Hafta sonları günde 17 saat babamın iş yerinde çalışıyorum. 2016 yılının 12 Eylül Pazar günü bana elektrik çarptı. Tam 38 bin volt. Elektrik çarptıktan sonra tamamen matematiğe yöneldim. Hem iş yerinde hamallık yapıyorum hem de matematik teorisiyle uğraşıyorum. 3 yıl boyunca yapmış olduğum çalışmalardan sonra büyük bir matematik teorisi buldum. İspatını da matematik uzmanlarıyla birlikte yaptık, noterde tasdikledik. Daha sonra Gaziantep'e de gittim, oradaki profesörlerle konuştum. Dedim bu teori daha önce bulunmuş mu bulunmamış mı diye soruşturdum. Dediler bulunmamış."

"Bana elektrik çarptıktan sonra kafam çalışmaya başladı. Bu sanayi elektriği 38 bin volttur. Bana çarptıktan sonra benim hayatım tamamen değişti. Ondan sonra matematiğe yöneldim. Ajitasyon yapmak istemiyorum, sadece bana sahip çıkmalarını istiyorum. Benim büyük bir projem daha var. Dünyayı alt üst edebilecek bir projem var. 8 yıldır bu projenin üzerinde çalışıyorum. Bu projeyi benden başka hiçbir insanoğlu bilmiyor. Bu projeyi gerçekleştirmek için devletten yardım istiyorum."

Abüsselam Çiçekçi'nin babası Cezayir Çiçekçi, yaşanan bu ilginç olayla ilgili şunları söyledi:

"Oğlum Abdüsselam Çiçekçi 3 yıl önce elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpmasından sonra bizim hesap makinesi ile yaptığımız hesapları oğlum kafadan yapmaya başladı. Biz makine kullanmadan oğlum hesap bu kadardır, diyor. Elektrik çarpmasından sonra hayatı tamamen değişerek matematiğe yöneldi."

Konu ile ilgili görüş bildirenlerden biri de Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Bölümü öğretim görevlisi Dr. Kemal Toker oldu. İşte Toker'in açıklamaları:

"Arkadaşımızın burada çabası büyük. Çünkü orta öğretim mezunu olmasına rağmen yükseköğretimdeki bir önermenin sonucunu kendi çabasıyla, kendi gayretiyle elde etmiştir. Bundan dolayı önemli bir çabadır, başarılarının devamını diliyorum. Bu anlamda çalışmalarına devam etmesini istiyorum. Yapacağı çalışmaları getirirse bizde tabi ki destekleriz. Elektrik çarpmasından sonra kendilerinin matematiğe yönelmesi de oldukça güzel bir durum."