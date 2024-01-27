“Ne yaparsam yapayım saçıma istediğim gibi şekil veremiyorum” diyenlerden misiniz? Bu sorununuza bir çözüm bulmaya geldik. Listemizdeki her bütçeye uygun saç düzleştiricileri sayesinde saçlarınızda çabuk ve etkili sonuçlar almanız artık çok daha kolay!

Bir zamanlar kadınların saç şekillendirmedeki en iyi dostu ütülerdi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bu ütüler yerini çeşit çeşit saç şekillendiricilerine bıraktı. Tabii çeşit bu kadar fazla olunca karar vermek de zor oluyor.

Sizler için saçınıza zarar vermeyen, hem uygun fiyatlı hem de iyi bir performansa sahip olan birbirinden farklı saç düzleştiricisi markalarını derledik. İçeriğimize bir göz atıp kendinize en uygun olan düzleştiriciyi seçebilirsiniz.

Babyliss, saç bakım ürünleri ve aletleri deyince akla gelen ilk markalardan. Babyliss ST387E Diamond i-Pro, uzun, seramik plakaları sayesinde saçlarınızı koparmadan istediğiniz düzlüğe ulaşmanızı sağlıyor.

Islak ya da kuru saç fark etmeksizin her saç tipine uygulanabilir olması da ürünün artılarından. 6 kademeye kadar ısı ayarına sahip düzleştiricide hızlı ısınma da mevcut.

Isı Ayarı 6 Kademe Min-maks ısı 140 - 235 derece Plaka malzemesi Seramik

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Devrim niteliğindeki IONTEC teknolojisi sayesinde Braun Satin Hair 7 Iontec ST710, milyonlarca aktif ışın yayarak saçlarınızı kırmaz, elektriklendirmez ya da kabartmaz. Ürün sanki bir saç kremi kullanıyormuşsunuz gibi saçlarınıza parlaklık ve pürüzsüzlük de sağlayacak. Bununla birlikte ısı ayarı skalası çok geniş olduğundan saçınıza uygun ayarı bulmanız çok kolay olacak.

Isı Ayarı 15 Kademe Min - Maks ısı 130 - 200 derece Plaka Malzemesi Seramik Otomatik Kapanma Var

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ThermoShield teknolojisi ile saçınıza %60 daha az hasar vereceğini iddia eden Philips BHS732/00, argan yağlı plaklara sahip. Bu sayede saçınızı besleyip yakmadan şekillendirmenize olanak sağlıyor. Ürünün özellikleri bununla da sınırlı değil. “Bir düzleştiricim olsun ama bu düzleştirici aynı zamanda saçlarıma bukle de yapabilsin” diyorsanız bu ürün tam sizlik.

Ürünün şık görünümü ve ısıya dayanaklı rulo kılıfı sadece performans açısından değil aynı zamanda estetik açıdan da kullanıcıları memnun ediyor. Philips BHS732/00, en az hasarla kökten uca sağlıklı, dümdüz saçlar için aklınızda bulunması gereken ürünlerden.

Isı Ayarı 12 Kademe Min - Maks ısı 120 - 230 derece Plaka Malzemesi Argan yağı katkılı seramik Otomatik Kapanma Var

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çevrenizdekilere “hangi marka saç düzleştiricisi almalıyım?” diye sorduğunuzda alacağınız muhtemel cevap Remington olacak. Bunun tabii ki bir sebebi var. Remington saç şekillendiricileri konusunda oldukça iyi ürünlere sahip. Bu ürünlerden birisi de Remington S8540 Keratin Protect.

Kuaförde keratin bakım yaptırmış hissi veren bu ürün, saçlarınızı besleme konusunda bir numara. Saçlarınızı beslerken saçınızdaki nem düzeyini ölçüp ısıyı kontrol etmeyi de unutmuyor.

Isı Ayarı 12 kademe Min - Maks ısı 150 - 230 derece Plaka Malzemesi Seramik Otomatik Kapanma Var

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat performans ürünlerinden diyebileceğimiz bu ürün, normal düzleştiricilerden farklı olarak geniş plakalara sahip. Bu plakalarda yine argan yağı katkıları bulunuyor. Plakaların genişliği sayesinde zamanı olmayanların da hayatını kurtarıyor.

Çabuk ısınıp çabuk soğuyan bu plakalar olası bir kazanın yaşanması engelliyor. Yani cihazı açık unuttuğunuz takdirde korkmanıza gerek yok. Yaklaşık bir saat sonrasında cihaz kendini kapatıyor.

Min - Maks ısı 100 - 230 derece Plaka Malzemesi Seramik Otomatik Kapanma Var

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Farklı saç tiplerine uygun olan Grundig HS 5330, fiyat performans düzleştiricileri arasında yerini alıyor. Diğer birçok düzleştiricide olduğu gibi bu üründe de keratin kaplama plakalar bulunuyor. Ürün saçınızdan kayıp giderken yumuşacık bir etki de yaratıyor. Grundig HS 5330, 360 derece oynayabilen bir kablo bağlantı yerine sahip olsa da ısı ayarını değiştirirken bir tuşa basılı tutmak zorunda olmanız eksiler arasında. Yine de markalara çok fazla para harcamak istemeyenlerin işini görecek türden.

Isı Ayarı 8 kademe Min - Maks ısı 140 - 210 derece Plaka Malzemesi Seramik Otomatik Kapanma Var

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yine cep dostu bir ürün. Fakir Harvey, tourmaline minerali denen saçı daha parlak göstermeye yarayan bir kristale sahip. Ürün aynı zamanda size çok kısa sürede ısınarak zamandan tasarruf ettirir. Ürünün tabakalarının yan kısımları eğimli bir yapıya sahip olduğu için düzleştirme işlemi dışında saçınıza bukleler de yapabilirsiniz. Bu anlamda Fakir Harvey, kullanıcılardan da bizden de tam not aldı.

Min - Maks ısı 170 - 200 derece Plaka Malzemesi Tourmaline Seramik

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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