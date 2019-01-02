Huawei'nin en çok beklenilen amiral gemilerinden biri olan P30 serisi için oldukça etkileyici bir konsept video yayınlandı.

25 Şubat ile 28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi'ne katılacağını onaylayan Huawei'nin, konferansta P30 serisini duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor. Henüz cihazla ilgili resmi veriler elimize ulaşmamış olsa da haftalardır şirkete yakın kaynaklardan birçok spekülasyon yapılmaya devam ediyor.

Sızdırılan donanım özellikleri ışığında birçok konsept tasarım videosuyla karşılaştık. Onlardan biri de YouTube'da yaptığı kaliteli render videolarla bilinen Waqar Khan'dan geldi. 4 arka kamerasyıla, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla şimdiye dek gördüğünüz en şık telefonlardan biri diyebileceğimiz harika bir tasarım var karşımızda.

Huawei P30 Pro'nun Beklenen Özellikleri

2.6 GHz, Dual Core + 1.92 GHz, Dual core + 1.8 GHz

6 GB RAM

126 GB depolama alanı

6.1", 1080x2340 px, 422 PPI, OLED ekran

40 MP + 20 MP + 13 MP arka kamera

24 MP ön kamera

4300 mAh hızlı şarj özellikli batarya

USB Type-C girişi

Huawei tarafından tasarlanan en yüksek ekran/gövde oranına sahip telefonu kanlı canlı görmemize 1.5 ay gibi bir süre kaldı. Akıllı telefon piyasasını günden güne domine eden Huawei, yukarıdaki konsept videosuna yakın bir cihazla dahi karşımıza çıkarsa olacakları tahmin etmek zor değil.