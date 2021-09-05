Yapılan son çalışmayla, kırmızı listeye alınan ve dolayısıyla soyları doğadan tamamen silinme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar açıklandı. Verilen sayılara baktığımızda toplamda yaklaşık 130 bin türün yaklaşık yüzde 30'unun sonsuza kadar ortadan kalkabileceğini görebiliyoruz. Bu da yaklaşık 41 bin türün, insan aktiviteleri sebebiyle tehlikede olduğu anlamına geliyor.

Fosil yakıtların kullanımı, havanın kirletilmesi, çöplerin denizlere atılması ve fabrika atıklarının doğaya bırakılması gibi birçok yanlış insan etkinliği, hayvanların habitatlarını, dolayısıyla da soylarının devamını tehdit ediyor. Dünyanın biyoçeşitliliğini direkt olarak etkileyen bu durum, yüz binlerce hayvan türünün sonsuza kadar ortadan kaybolmasına sebep olabilir.

Yapılan yeni bir çalışmayla bu sayıyı gün yüzüne çıkarmak isteyen araştırmacılar, yaklaşık 138 bin hayvan türünün yüzde 30’unun soyunun büyük risk altında olduğunu ortaya çıkardı. Burada öne çıkan hayvanlarda Komodo ejderini ve genel olarak köpek balığı türlerini görüyoruz.

Komodo ejderinin sahip olduğu küçük alan daha da küçülecek:

Tehdit altında olan türler için oluşturulan kırmızı listede araştırmacılar, aşırı avlanma sebebiyle her 5 köpek balığının 2’sinin risk altında olduğu konusunda uyarıyor. Bunun yanında Endonezya’da bulunan Komodo ejderleri de cumartesi günü yapılan güncellemeyle bu listeye alındı.

Öyle ki oldukça kısıtlı bir alanda bulunan ve dünyanın yaşayan en büyük kertenkeleleri olarak bilinen bu canlıların, iklim değişikliğinin etkisiyle yükselen su seviyeleri yüzünden önümüzdeki 45 yıl içinde küçük habitatlarının yüzde 30’unu kaybetmesi bekleniyor. Bu bağlamda hayvanlarının soyunun tükenmesinin en az iklim değişikliği kadar önemli olduğunu söyleyen araştırmacılar, Komodo ejderlerini tehdit eden bu risklerin artık alarm vermesi gerektiğini de belirtti.

444 köpek balığı-vatoz türünün soyu tükenebilir:

Buna ek olarak yürütülen başka bir çalışmada köpek balıkları ve vatozlar arasındaki 1200 türün yüzde 37’sinin de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Çalışmanın başındaki isim Nicholas Dulvy, bu grupların giderek daha da korumasız kaldığını ve soylarının tükenme riskinin artık kritik noktalara ulaştığını söyledi.

Testere balığı ailesinde 5 tür, çoğunlukla testere gibi uzun burunlarının avlanma aletlerine takılması sonucu kötü etkileniyor. Söz konusu balıklar da türü en çok tehlike altında olanlar arasında.

Gıda ve Tarım Örgütü, kasıtlı ya da fırsattan istifade yakalanan köpek balıklarının sayısını her yıl 800 bin ton olarak vermişti. Bu sayı gözünüze büyük gelebilir fakat söz konusu araştırma, asıl sayının bunun 2-3 katı olduğunu öne sürüyor.

Vahşi yaşamın korunmasını sağlamak ve devam ettirmek adına Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), ‘green status’ isimli yeni standardını da duyurdu. Bu sayede türlerin, alınan önlemler sayesinde ne ölçüde yok olmaktan kurtulduğu görülecek. Yani alınan önlemlerin pratiğe etkisi buradan takip edilecek.