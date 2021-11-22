Araştırma: 5:2 Diyeti, Geleneksel Diyete Göre Daha Etkili

Birleşik Krallık’ta yapılan yeni bir araştırmaya göre aralıklı oruç diyeti, geleneksel diyete göre çok daha etkili bir diyet olabiliyor. Çalışma, aynı zamanda bu diyetin etkisinin bir danışman yardımıyla birlikte daha üst seviyeye taşınabileceğini gösteriyor.

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen birçok kişi, özellikle son yıllarda 5:2 diyetine fazlasıyla başvurmaya başladı. Aralıklı oruç olarak da bilinen bu diyet kapsamında kişiler, haftanın 5 günü fazla kaçırmamak şartıyla istediklerini yiyebiliyorlar. Fakat haftanın iki günü boyunca her zamanki kalorili beslenmelerinin yalnızca %25’ini tüketiyorlar. Yani haftanın iki günü ortalama 500 – 600 kalori tüketiliyor.

Bugüne kadar yapılan araştırmalardan bazıları, bu diyet türünün uzun vadede kilo verme için geleneksel diyete göre avantajlı olmadığını ortaya koyuyordu. Bununla birlikte bazı araştırmalarsa bu diyet türünün geleneksel diyete göre daha iyi sonuçlar verdiğini gösteriyordu. 5:2 diyetini destekleyen araştırmalardan birinin sonucu da geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

300 kişi 3 gruba ayrıldı:

Birleşik Krallık’taki Queen Mary Üniversitesi’nden araştırmacılar, yeni çalışmalarında insanları aralıklı oruç diyetine yönlendirecek bir nedeni ortaya koydular. 300 obez kişiyle yapılan çalışmada üç grup halinde inceleme yapıldı. Birinci grup danışmanlı geleneksel diyeti, ikinci grup danışmansız 5:2 diyetini ve üçüncü grup, danışmanlı 5:2 diyetini uyguladı. Danışmanlı gruplarda katılımcılar, uzmanlara sorular sorabiliyor, onlardan destek alabiliyordu.

Bir yıl boyunca takip edilen üç grup, bir yıl tamamlandığında çalışmanın sonuçlarını gösterdi. Her bir grupta da ortalama düzeyde kilo kaybı görüldü. Geleneksel diyet grubunun katılımcılarının %15’i, vücut ağırlıklarının en az %5’ini kaybetti.

5:2 grubundaki katılımcılarsa geleneksel diyete göre daha fazla kilo kaybetti. Danışmansız gruptakilerin en az %18’i vücut ağırlığının %5’ini kaybederken bu oran, danışmanlı grupta çok daha üst seviyedeydi. Danışmanlarıyla 5:2 diyetini uygulayan grubun %28’i en az %5 oranında kilo kaybetti. Ayrıca 5:2 grubundakilerin diyete devam etme konusunda daha istekli oldukları görüldü. Çalışma, 5:2 diyetinin gözetim altında ne kadar etkili olabileceğini gösterdi.