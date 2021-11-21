Tarihin En Büyük Kitlesel Yok Oluşunun Sebebi Belli Oldu

4,5 milyar yıllık Dünya tarihinin en büyük kitlesel yok oluşunun yeni bir sebebi ortaya çıktı. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, canlı hayatın neredeyse tamamının yok olmasına sebep olan faktörler birbirinin tam tersi etkiyi yarattı.

Science Advances adlı bilim dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, Dünya üzerinde şu ana kadar yaşanan en büyük yok oluşun yeni bir sebebini ortaya çıkardı. ‘Büyük Yok Oluş’ olarak adlandırılan Permiyen-Triyas kitlesel yok oluş olayı, yaklaşık 250 milyon yıl önce gerçekleşti. Kara ve deniz canlılarının %80-90’lık kısmının yok olduğu bu olayın düşünülenden daha farklı bir sebebi daha ortaya çıktı.

Bilim insanları, jeolojik kalıntıları inceleyerek bu dönemde oksijen seviyesinde yaşanan ani düşüş ve yükselişlerden ozon tabakasının büyük bir kısmının yok olduğunu ve okyanus kimyasının da değişikliğe uğradığını keşfetmişti. Bunun sebebi olarak da Sibirya’da bir milyon yıl kadar süren volkanik patlamalar gösteriliyordu. Araştırmacılar, bu gizemli yok oluş olayıyla ilgili şimdi de daha farklı bir neden buldular.

Dünya, sıcaktan kavrulmadan hemen önce sert bir kış dönemi yaşadı:

Şu ana kadar elde edilen bilgiler, Sibirya’da patlayan volkanların atmosfere saldığı karbondioksitin gezegeni adeta bir fırına çevirdiğine ve okyanusları asitlendirerek canlı yaşamına son verdiğine işaret ediyordu. Ancak yeni bulgular, bu olay yaşanmadan önce Çin’in güneyinde yer alan volkanların patladığını ve Sibirya’daki volkanların tam aksi bir etki yarattığını gösteriyor. Bu dönemi incelediklerinde ‘yok oluş’ olayının birden fazla sebebi olduğunu gördüklerini ifade eden New York Üniversitesi’nde jeolog Michael Rampino, Çin’in güneyinde buldukları bakır, cıva ve diğer mineral parçalarının Permiyen-Triyas kitlesel yok oluş dönemine ait olduğunu ve yoğun miktarda sülfüre maruz kaldıklarını tespit ettiklerini söylüyor.

Volkan patlamalarının bu denli yoğun sülfürü atmosfere saldığı takdirde güneş ışığını engelleyeceğini ve sıcaklığı düşüreceğini söyleyen araştırmacılar, Dünya yüzeyinin ciddi şekilde soğumuş olabileceğini öne sürüyor. Arkasından gelen Sibirya volkan patlamalarıyla birlikte yaşanan sıcaklıklarla atmosferin ve okyanus kimyasının düzeninin yerle bir olduğunu belirten araştırmacılar, canlı yaşamının neredeyse tamamını sonlandıran Permiyen-Triyas kitlesel yok oluşunun iki farklı yerde yaşanan volkanik patlamalar olabileceğini belirtiyor.