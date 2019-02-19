Nokia'nın şu ana kadar tanıttığı en iddialı akıllı telefonlardan biri olması beklenen Nokia 9, işlemci ve RAM gibi özellikleri ile birlikte Geekbech'te listelendi.

24 Şubat’ta gerçekleştirilecek lansman etkinliği ile birlikte tanıtılması beklenen Nokia 9 PureView, HMD Global Nokia 9 adı ile Geekbench’te ortaya çıktı. Cihazın Geekbench’te listelenmesi, bazı kritik özelliklerini de gün yüzüne çıkarmış oldu.

Geekbench’e göre Nokia 9 PureView, Qualcomm’un 2018 model amiral gemilerinde kullanılan işlemcisi Snapdragon 845’ten güç alacak. HMD Global’in neden böyle bir tercih yaptığı bilinmiyor ancak puanların Snapdragon 845’li bir telefona göre iyi olduğu söylenebilir.

Yine Geekbench’e göre cihaz, 6GB RAM kapasitesine sahip olacak. Günümüz amiral gemilerinin ‘gerekli gereksiz’ 12GB RAM’li telefonlar piyasaya sürdüğü bir dönemde Nokia’nın 6GB RAM’de kalması şirketi bir adım geride gösterebilir.

Nokia 9 PureView, işletim sistemi konusunda ise güncel kalmayı başarıyor. Cihaz, Android 9 Pie ile kutudan çıkacak. Yine de Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacak cihazın en dikkat çeken özelliği beşli arka kamera kurulumu olacak.

Nokia 9 PureView’in en gerçekçi görüntülerinin yer aldığı konsept tasarımlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca cihaz ile ilgili sızıntı ve söylentilerin tarif ettiği teknik özelliklere de buradan ulaşabilirsiniz.