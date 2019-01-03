5 Arka Kameralı Nokia 9'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nokia, mobil fotoğrafçılıkta daha iddialı bir konuma gelebilmek için kısa zaman içinde Nokia 9 adında 5 arka kameralı bir model tanıtacak. Peki bu cihaz, fiyatı ve özellikleri ile diğer amiral gemileri ile yarışabilecek mi?

2019 yılı içinde 2018’e kıyasla çok daha enteresan akıllı telefon modeller göreceğimizi söyleyebiliriz. Bu enteresan ve iddialı akıllı telefonlardan biri de Nokia 9 olacak. İlk kez Eylül ayında sızdırılan bir fotoğraf sayesinde varlığından haberdar olduğumuz Nokia 9, Leica markalı beş arka kameraya sahip olacak ve bu özelliği ile mobil fotoğrafçılıkta zirveye oynayacak.

Geçtiğimiz günlerde isabetli sızıntıları ile bilinen Evan Blass, HMD Global’in büyük bir sessizlik ile üzerinde çalıştığı Nokia 9’un bir basın görselini sızdırmıştı. Görsel, cihazın benzersiz kamera yapısına ve tasarımına ek olarak oldukça şık bir görünüme sahip olacağını açık ve net bir şekilde göstermişti.

Ancak Nokia 9 hakkındaki sızıntılar bunlarla bitmedi. MySmartPrice, ortaya çıkan sızıntılara göre oluşturulduğu düşünülen bir Nokia 9 videosu yayınladı. Video, cihazın tüm tasarımını detaylı olarak göstermekle birlikte, beş arka kameranın aynı anda kullanılabileceğini ve bu sayede cihazın rakiplerine göre çok daha detaylı ve canlı fotoğraflar çekebileceğini söylüyor.

Çoklu kamera sistemlerinin mobil fotoğrafçılığı önemli şekilde geliştirdiği su götürmez bir gerçek. Bununla birlikte beşli bir arka kamera kurulumuna gerçekten ihtiyaç var mı? O konu tartışmaya açık. 6GB RAM ve Snapdragon 845 işlemciye sahip olması beklenen Nokia 9’un en az 800 dolar fiyat etiketi ile tanıtılması bekleniyor.

Nokia'nın son yıllarda ciddi bir yükseliş içinde olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Nokia 9'un 800 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulması, direkt olarak diğer amiral gemileri ile kıyaslanmasına neden olacaktır. 2 ay içinde Galaxy S10 gibi yılın en iddialı amiral gemilerinden birinin tanıtılacağını düşünürsek Snapdragon 845 işlemcili bir Nokia amiral gemisinin 800 dolara alıcı bulmasının zor olduğunu söyleyebiliriz.