5. Doz Koronavirüs Aşısı İçin Randevular Açıldı

Sağlık Bakanlığı, bazı kriterleri sağlayan vatandaşlar için beşinci doz aşı tanımlamasını yaptı. Buna göre; 2 doz BioNTech ve 2 doz SinoVac aşısı vurulmuş vatandaşlar, dördüncü doz üzerinden 3 ay geçtiyse 5. doz aşı vurulabilecekler.

Sağlık Bakanlığı, şu an için daha çok sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir karar aldığını duyurdu. Öyle ki Türkiye'de 2 doz BioNTech ve 2 doz SinoVac aşısı vurulan ve dördüncü dozunun üzerinden en az 3 ay geçmiş olan vatandaşlar, beşinci doz için randevu alabiliyorlar. Alınan karar, omicron varyantının verdiği endişenin doğal bir sonucu.

Şu an için vatandaşların çok büyük bir bölümü, 3 doz koronavirüs aşısı vuruldular. Riskli gruplar ile belirli bir yaşın üzerindeki vatandaşlar ise şu ana kadar dört doz aşı vurulabildiler. Ayrıca sağlık çalışanları için de dört doz aşı tanımlaması yapıldı. Bugün alınan karar, vatandaşların omicrondan korunabilmeleri için kritik önem arz ediyor.

İki doz vurulmuş olan vatandaşlar da hatırlatma dozu vurulabiliyor

Sağlık Bakanlığı, daha önceki süreçte iki doz aşı vurulan ve ikinci dozun üzerinden 6 ay geçmiş geçmiş vatandaşlara üçüncü doz hakkı tanımıştı. Ancak omicron varyantı nedeniyle bu süre üç aya indirildi. Yani iki doz koronavirüs aşısı vurulduysanız ve üzerinden 3 ay geçtiyse, üçüncü doz için randevu alabilirsiniz. Bu randevu için Türkiye'nin TurkoVac isimli koronavirüs aşısını tercih edebileceğinizi de unutmayın.

5. doz koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?