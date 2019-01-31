5 Gündür Yemediğiniz Bir Makarna veya Pirinçle Ölebilirsiniz

Bir süredir yenmeyen bir etin veya tavuğun artık çöpe atılması gerektiğini bilirsiniz. Peki ya makarna veya pirincin de bu kadar tehlikeli olabileceğini düşündünüz mü?

Nature Microbiology'de yayınlanan bir araştırma ile aslında günü geçmiş etler kadar, makarna ve pilavın da tehlikeli olabileceği ortaya çıktı. Hemen hemen yer yerde yaşayabilen 'Bacillus Cereus' isimli bakteriden haberdar olduğunuzda bir miktar daha dikkatli olmanız gerektiğini de anlayacaksınız.

Toprakta, bağırsakta, yiyeceklerde ve daha birçok farklı yaşam alanında rahatlıkla hayatını sürdürebilen Bacillus cereus, en çok da pirinç, süt ürünleri ve baharatları kullanarak ürüyor. Her ne kadar bu bakterinin bazı türleri probiyotikler için faydalı olsa da diğer türler ölüme kadar gidebilen kötü bir senaryoyu beraberinde getiriyor.

2005 yılında yaşanan bir vakada, bir ailede yaşayan tam beş çocuk, dört günlük bir makarna salatasını yediği için zehirlendi. Süreç şöyle işlemişti: Cuma günü makarna salatası hazırlandı, cumartesi pikniğe götürülen salata geri geldikten iki gün sonra pazartesi akşamı ailece yendi. Daha sonra bu makarnayı yiyen 5 çocuk feci şekilde rahatsızlandı. Hastanede uzun süre tedavi gören 5 çocuktan en küçük olanı hayatını kaybetti. Bir diğer çocuk ise uzun süredir karaciğer yetmezliği ile cebelleşiyor.

Üstelik bu olay tek örnek de değil... 2011 yılında, 5 gün önce pişirilen bir makarnayı sosuyla birlikte ısıtıp yiyen iki genç, tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetmişti. Temelde yapmanız gereken çok basit: Yiyeceğiniz kadar yapmak, yiyemediğiniz kısmını da aynı anda sokak hayvanlarına vermek. Böylece hem sağlığınızı korumuş hem de minik dostlarımızı mutlu etmiş olursunuz.