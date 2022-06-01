Takipçilerimize "50 Bin TL Çek Verilseydi Hangi Teknolojik Ürünleri Alırdınız?" Diye Sorduk: İşte Gelen Yanıtlar

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Teknolojik ürünlere erişimimiz her geçen gün daha da zorlaşırken bugün, sosyal medyada ufak bir soru-cevap gerçekleştirdik. Takipçilerimize kendilerine bir anda 50 bin TL çek verilseydi hangi teknolojik ürünleri satın alacaklarını sorduk. Gelin, soruya gelen cevaplara bakalım.

Günümüzde rekorlar kıran döviz kuru nedeniyle neredeyse tamamını yurt dışından ithal ettiğimiz teknolojik ürünlere erişmek de bir hayli zorlaştı. Ürünlerin dolar bazlı ham fiyatının üstüne uygulanan vergiler de fiyatları daha da üst seviyelere taşırken düşük segmentte yer alan bir telefonu satın almak bile borçlanmak anlamına gelmeye başladı.

Peki, tam şu an elinize bir anda sadece teknolojik ürünlerde harcayabileceğiniz 50 bin TL’lik hediye çeki geçseydi ne satın alırdınız? İşte bu soruyu bugün sosyal medyadaki takipçilerimize sorduk. Gelen cevapların birçoğu, beklendiği gibi bilgisayar ve telefon odaklıydı. Gelin, takipçilerimizin bu sorumuza verdiği cevaplara bakalım.

Pek çoğu haliyle bilgisayar satın almak istiyor:

50 bin tl

50 bin tl

50 bin tl

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

ve daha nicesi…

İkinci popüler seçenekse telefon oldu:

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

Bir diğer seçenekse parayı farklı cihazlara bölmek oldu:

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

Tabii bambaşka fikirleri olanlar da vardı:

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

50 bin tl teknolojik ürün

Bonus:

50 bin tl teknolojik ürün

  • Peki siz elinize bir anda 50 bin TL geçse hangi teknolojik ürünleri alırdınız? Yorum atarak fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın!
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