Haziran 2026 Türkiye'nin En Ucuz Otomobilleri Açıklandı: 1,3 Milyon TL'den Ucuz 1 Model Kaldı!

Haziran 2026 itibarıyla Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır kilometre otomobiller belli oldu. Dacia Sandero 1.295.000 TL ile listenin zirvesinde yer alırken, Kia Picanto, Fiat Egea Sedan ve Opel Corsa da en erişilebilir modeller arasında bulunuyor. Elektrikli otomobillerin de listeye güçlü şekilde girmesi dikkat çekiyor.

Türkiye otomobil pazarında yükselen fiyatlara rağmen, Haziran 2026 itibarıyla hâlâ 1,5 milyon TL seviyesinin altında satın alınabilecek birçok sıfır kilometre otomobil bulunuyor. Markaların güncel ve resmi fiyat listeleri esas alınarak hazırlanan bu sıralama, kampanyalı fiyatlar dikkate alınarak oluşturuldu.

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Bu içerikte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 10 sıfır kilometre otomobilin güncel başlangıç fiyatlarını, donanım seviyelerini ve öne çıkan özelliklerini bir araya getirdik. Mikro mobilite sınıfında yer alan Fiat Topolino ve Citroen Ami gibi modeller listeye dahil edilmedi.

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Türkiye'deki en ucuz otomobiller - Haziran 2026

Sıra Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı Dacia Sandero Essential TCe 100 1.295.000 TL - Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT 1.435.000 TL 1.335.000 TL Fiat Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP 1.539.900 TL 1.389.900 TL Fiat Grande Panda Elektrikli (2025) La Prima 1.584.900 TL 1.390.000 TL Opel Corsa 1.2 100 HP MT6 1.395.000 TL - Citroen e-C3 Elektrikli Standart 1.420.000 TL - Fiat Grande Panda Elektrikli (2026) La Prima 1.584.900 TL 1.440.000 TL Hyundai i20 Jump 1.0 T-GDI 90 PS 1.487.000 TL 1.470.000 TL Citroen C3 1.2 PureTech 1.525.000 TL - Hyundai INSTER Dynamic Elektrik 1.550.000 TL 1.550.000 TL

Dacia Sandero fiyatı - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat TCe 100 Essential 1.295.000 TL -

Dacia Sandero, Haziran 2026 itibarıyla Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobili konumunda bulunuyor. B segmentinde yer alan model, temel ulaşım ihtiyacına odaklanan sade yapısı ve erişilebilir fiyatıyla dikkat çekiyor. Günlük kullanım için ekonomik bir alternatif arayan kullanıcıların ilk değerlendirdiği modeller arasında yer alıyor.

Sandero opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kia Picanto fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0L 67 PS Benzin Cool AMT 1.435.000 TL 1.335.000 TL

Kia Picanto, şehir içi kullanıma odaklanan kompakt yapısıyla listenin ikinci sırasında yer alıyor. Otomatikleştirilmiş manuel şanzıman yapısı ve küçük boyutları sayesinde özellikle yoğun şehir trafiğinde pratik bir kullanım sunuyor. Haziran ayındaki kampanya desteği modeli daha erişilebilir hâle getiriyor.

Picanto opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Fiat Egea Sedan fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 MultiJet 130 HP Dizel Easy Manuel 1.539.900 TL 1.389.900 TL

Fiat Egea Sedan, Türkiye pazarının en bilinen sedan modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Dizel motor seçeneği, geniş iç hacmi ve uygun işletme maliyetleriyle bireysel kullanıcıların yanı sıra filo müşterileri tarafından da tercih ediliyor. Haziran ayında uygulanan kampanya sayesinde listenin üst sıralarında yer alıyor.

Egea Sedan opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Grande Panda Elektrikli (2025) fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli La Prima Otomatik 1.584.900 TL 1.390.000 TL

Grande Panda Elektrikli, Fiat'ın yeni nesil elektrikli şehir otomobili olarak dikkat çekiyor. Kompakt boyutları ve tamamen elektrikli altyapısıyla günlük şehir içi kullanım hedefleniyor. Haziran kampanyası sayesinde elektrikli otomobiller arasında oldukça rekabetçi bir fiyat seviyesine ulaşmış durumda.

Grande Panda Elektrikli opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Opel Corsa fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 100 HP Benzin MT6 1.395.000 TL -

Opel Corsa, Avrupa'nın en çok tercih edilen B segmenti hatchback modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Kompakt ölçüleri ve benzinli motor seçeneğiyle şehir içi kullanımda pratiklik sunan model, uygun başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

Corsa opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Citroen e-C3 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli Standart Otomatik 1.420.000 TL -

Citroen e-C3, markanın erişilebilir elektrikli otomobil stratejisinin önemli temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Yüksek sürüş pozisyonu, kompakt boyutları ve tamamen elektrikli yapısıyla şehir içi kullanım odaklı bir alternatif sunuyor.

e-C3 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Grande Panda Elektrikli (2026) fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli La Prima Otomatik 1.584.900 TL 1.440.000 TL

2026 model yılı Grande Panda Elektrikli, güncellenen model yılıyla birlikte satışa sunuluyor. Elektrikli altyapısını koruyan model, kampanyalı fiyatıyla Türkiye'nin en uygun elektrikli otomobilleri arasında bulunmaya devam ediyor.

Grande Panda Elektrikli (2026) opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Hyundai i20 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 T-GDI 90 PS Benzin Jump Manuel 1.487.000 TL 1.470.000 TL

Hyundai i20, Türkiye'de üretilen ve geniş kullanıcı kitlesine ulaşan modellerden biri olarak öne çıkıyor. Kompakt boyutları, güncel tasarımı ve manuel şanzımanlı giriş versiyonuyla Haziran 2026'nın en erişilebilir otomobilleri arasında yer alıyor.

i20 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 9.000 TL -

Citroen C3 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 PureTech Benzin Başlangıç Versiyonu 1.525.000 TL -

Citroen C3, crossover esintileri taşıyan tasarımı ve yüksek oturma pozisyonuyla geleneksel hatchback modellerden ayrışıyor. Günlük kullanım konforunu ön planda tutan model, markanın giriş seviyesindeki önemli alternatiflerinden biri konumunda.

Citroen C3 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Hyundai INSTER fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 71,1 kW Elektrik Dynamic Otomatik 1.550.000 TL 1.550.000 TL

Hyundai INSTER, markanın şehir odaklı elektrikli otomobili olarak dikkat çekiyor. Kompakt ölçüleri, modern tasarımı ve tamamen elektrikli altyapısıyla özellikle şehir içinde sıfır emisyonlu ulaşım arayan kullanıcıları hedefliyor. Haziran 2026 itibarıyla Türkiye'deki en uygun fiyatlı elektrikli otomobiller arasında bulunuyor.

INSTER opsiyon fiyatları - Haziran 2026