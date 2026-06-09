Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Haziran 2026 Türkiye'nin En Ucuz Otomobilleri Açıklandı: 1,3 Milyon TL'den Ucuz 1 Model Kaldı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Haziran 2026 itibarıyla Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır kilometre otomobiller belli oldu. Dacia Sandero 1.295.000 TL ile listenin zirvesinde yer alırken, Kia Picanto, Fiat Egea Sedan ve Opel Corsa da en erişilebilir modeller arasında bulunuyor. Elektrikli otomobillerin de listeye güçlü şekilde girmesi dikkat çekiyor.

Haziran 2026 Türkiye'nin En Ucuz Otomobilleri Açıklandı: 1,3 Milyon TL'den Ucuz 1 Model Kaldı!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Türkiye otomobil pazarında yükselen fiyatlara rağmen, Haziran 2026 itibarıyla hâlâ 1,5 milyon TL seviyesinin altında satın alınabilecek birçok sıfır kilometre otomobil bulunuyor. Markaların güncel ve resmi fiyat listeleri esas alınarak hazırlanan bu sıralama, kampanyalı fiyatlar dikkate alınarak oluşturuldu.

Bu içerikte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 10 sıfır kilometre otomobilin güncel başlangıç fiyatlarını, donanım seviyelerini ve öne çıkan özelliklerini bir araya getirdik. Mikro mobilite sınıfında yer alan Fiat Topolino ve Citroen Ami gibi modeller listeye dahil edilmedi.

İçerikten Görseller

Haziran 2026 Türkiye'nin En Ucuz Otomobilleri Açıklandı: 1,3 Milyon TL'den Ucuz 1 Model Kaldı!
Dacia Sandero
Kia Picanto
Fiat Egea Sedan
Opel Corsa Elektrik +4

Türkiye'deki en ucuz otomobiller - Haziran 2026

Sıra Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Dacia Sandero Essential TCe 100 1.295.000 TL -
Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT 1.435.000 TL 1.335.000 TL
Fiat Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP 1.539.900 TL 1.389.900 TL
Fiat Grande Panda Elektrikli (2025) La Prima 1.584.900 TL 1.390.000 TL
Opel Corsa 1.2 100 HP MT6 1.395.000 TL -
Citroen e-C3 Elektrikli Standart 1.420.000 TL -
Fiat Grande Panda Elektrikli (2026) La Prima 1.584.900 TL 1.440.000 TL
Hyundai i20 Jump 1.0 T-GDI 90 PS 1.487.000 TL 1.470.000 TL
Citroen C3 1.2 PureTech 1.525.000 TL -
Hyundai INSTER Dynamic Elektrik 1.550.000 TL 1.550.000 TL

Dacia Sandero fiyatı - Haziran 2026

Dacia Sandero

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
TCe 100 Essential 1.295.000 TL -

Dacia Sandero, Haziran 2026 itibarıyla Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobili konumunda bulunuyor. B segmentinde yer alan model, temel ulaşım ihtiyacına odaklanan sade yapısı ve erişilebilir fiyatıyla dikkat çekiyor. Günlük kullanım için ekonomik bir alternatif arayan kullanıcıların ilk değerlendirdiği modeller arasında yer alıyor.

Sandero opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kia Picanto fiyatları - Haziran 2026

Kia Picanto

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0L 67 PS Benzin Cool AMT 1.435.000 TL 1.335.000 TL

Kia Picanto, şehir içi kullanıma odaklanan kompakt yapısıyla listenin ikinci sırasında yer alıyor. Otomatikleştirilmiş manuel şanzıman yapısı ve küçük boyutları sayesinde özellikle yoğun şehir trafiğinde pratik bir kullanım sunuyor. Haziran ayındaki kampanya desteği modeli daha erişilebilir hâle getiriyor.

Picanto opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Fiat Egea Sedan fiyatları - Haziran 2026

Fiat Egea Sedan

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.6 MultiJet 130 HP Dizel Easy Manuel 1.539.900 TL 1.389.900 TL

Fiat Egea Sedan, Türkiye pazarının en bilinen sedan modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Dizel motor seçeneği, geniş iç hacmi ve uygun işletme maliyetleriyle bireysel kullanıcıların yanı sıra filo müşterileri tarafından da tercih ediliyor. Haziran ayında uygulanan kampanya sayesinde listenin üst sıralarında yer alıyor.

Egea Sedan opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Grande Panda Elektrikli (2025) fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli La Prima Otomatik 1.584.900 TL 1.390.000 TL

Grande Panda Elektrikli, Fiat'ın yeni nesil elektrikli şehir otomobili olarak dikkat çekiyor. Kompakt boyutları ve tamamen elektrikli altyapısıyla günlük şehir içi kullanım hedefleniyor. Haziran kampanyası sayesinde elektrikli otomobiller arasında oldukça rekabetçi bir fiyat seviyesine ulaşmış durumda.

Grande Panda Elektrikli opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Opel Corsa fiyatları - Haziran 2026

Opel Corsa Elektrik

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 100 HP Benzin MT6 1.395.000 TL -

Opel Corsa, Avrupa'nın en çok tercih edilen B segmenti hatchback modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Kompakt ölçüleri ve benzinli motor seçeneğiyle şehir içi kullanımda pratiklik sunan model, uygun başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

Corsa opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Citroen e-C3 fiyatları - Haziran 2026

Citroen e-C3

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli Standart Otomatik 1.420.000 TL -

Citroen e-C3, markanın erişilebilir elektrikli otomobil stratejisinin önemli temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Yüksek sürüş pozisyonu, kompakt boyutları ve tamamen elektrikli yapısıyla şehir içi kullanım odaklı bir alternatif sunuyor.

e-C3 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Grande Panda Elektrikli (2026) fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli La Prima Otomatik 1.584.900 TL 1.440.000 TL

2026 model yılı Grande Panda Elektrikli, güncellenen model yılıyla birlikte satışa sunuluyor. Elektrikli altyapısını koruyan model, kampanyalı fiyatıyla Türkiye'nin en uygun elektrikli otomobilleri arasında bulunmaya devam ediyor.

Grande Panda Elektrikli (2026) opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Hyundai i20 fiyatları - Haziran 2026

Hyundai i20

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0 T-GDI 90 PS Benzin Jump Manuel 1.487.000 TL 1.470.000 TL

Hyundai i20, Türkiye'de üretilen ve geniş kullanıcı kitlesine ulaşan modellerden biri olarak öne çıkıyor. Kompakt boyutları, güncel tasarımı ve manuel şanzımanlı giriş versiyonuyla Haziran 2026'nın en erişilebilir otomobilleri arasında yer alıyor.

i20 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik / Sedefli Renk 9.000 TL -

Citroen C3 fiyatları - Haziran 2026

Citroen C3

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 PureTech Benzin Başlangıç Versiyonu 1.525.000 TL -

Citroen C3, crossover esintileri taşıyan tasarımı ve yüksek oturma pozisyonuyla geleneksel hatchback modellerden ayrışıyor. Günlük kullanım konforunu ön planda tutan model, markanın giriş seviyesindeki önemli alternatiflerinden biri konumunda.

Citroen C3 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Hyundai INSTER fiyatları - Haziran 2026

Hyundai Inster

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
71,1 kW Elektrik Dynamic Otomatik 1.550.000 TL 1.550.000 TL

Hyundai INSTER, markanın şehir odaklı elektrikli otomobili olarak dikkat çekiyor. Kompakt ölçüleri, modern tasarımı ve tamamen elektrikli altyapısıyla özellikle şehir içinde sıfır emisyonlu ulaşım arayan kullanıcıları hedefliyor. Haziran 2026 itibarıyla Türkiye'deki en uygun fiyatlı elektrikli otomobiller arasında bulunuyor.

INSTER opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik / Sedefli Renk 9.000 TL -

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı: HR-V’de 150 Bin TL İndirim!

Haziran 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı: HR-V’de 150 Bin TL İndirim!

Mercedes-Benz Haziran 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 38 Milyon TL'ye Mercedes?

Mercedes-Benz Haziran 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 38 Milyon TL'ye Mercedes?

Haziran 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: Her Boyutta SUV Var

Haziran 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: Her Boyutta SUV Var

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

Araba Fiyat Elektrikli Araba Opel Hyundai Citroen Fiat Kia

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 27 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Açıklandı: iPhone 11 Bir Yıl Daha Bizimle!

iOS 27 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Açıklandı: iPhone 11 Bir Yıl Daha Bizimle!

Efsane Telefon Nokia N95'de Orijinal Half-Life Oyunu Açıldı

Efsane Telefon Nokia N95'de Orijinal Half-Life Oyunu Açıldı

Haziran 2026 Citroen Fiyat Listesi Açıklandı: 1,4 Milyon TL'ye Elektrikli Otomobil

Haziran 2026 Citroen Fiyat Listesi Açıklandı: 1,4 Milyon TL'ye Elektrikli Otomobil

Haziran 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Açıklandı: OMODA 5, 1.999.000 TL’den Başlıyor

Haziran 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Açıklandı: OMODA 5, 1.999.000 TL’den Başlıyor

Ziraat Bankası'ndan Hack İddiaları Hakkında Açıklama Geldi

Ziraat Bankası'ndan Hack İddiaları Hakkında Açıklama Geldi

Haziran 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Hem Tiggo 7 Hem Tiggo 8’de İndirim Var

Haziran 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Hem Tiggo 7 Hem Tiggo 8’de İndirim Var

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com