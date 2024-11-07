Mercedes-Benz'in modifikasyon şirketi Brabus, "Big Boy 1200" ismini verdiği ultra lüks karavanını tanıttı. 30 metrekareye ulaşan yaşam alanı sunan karavan, tüm bildiklerinizi unutturacak türden.

Mercedes-Benz'in orijinal modifikasyon şirketi Brabus, düzenlediği bir etkinlikte yepyeni karavanını tanıttı. "Big Boy 1200" olarak isimlendirilen karavan, pek çoğumuzun hayallerini süsleyecek olsa da fiyatını görünce hevesler kursaklarda kalacak.

12 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde olan karavan, ortalama boyuttaki 1+0 evlerden daha büyük bir yaşam alanına sahip. Bu bağlamda; açılabilen panellere sahip olan karavan, açıldığı zaman 4,5 metre genişlik değerine ulaşıyor ve 30 metrekare yaşam alanı sunuyor. Dışarıdan bakıldığı zaman oldukça şık görünen karavan, iç alanda ise kelimenin tam anlamıyla saray yavrusu.

Karşınızda Brabus Big Boy 1200

Sınırsız kişiselleştirme seçeneği bulunan Brabus Big Boy 1200, oldukça konforlu bir deneyim vadediyor. Zira bu karavanı satın aldığınız zaman 2 adet 43 inç boyutlu televizyon, bir adet PlayStation 5 ve hatta Starlink uydu Wi-Fi sistemine (Türkiye'de aktif değil) bile sahip olmuş olacaksınız. Deri koltuklar, 160 santimetrelik katlanabilir yatak, içecekler için ikinci bir mini buzdolabının da dahil olduğu eksiksiz bir mutfak ve bir banyo da Big Boy 1200'ün sunduğu özellikler arasında yer alıyor.

Bu denli lüks bir karavan, kaput altında devasa bir motoru barındırıyor. Brabus Big Boy 1200'de 12.8 litrelik 6 silindirli turbo dizel motor bulunuyor. 530 beygir güç, 2.600 Nm tork değerine sahip olan bu motorla çalışacak karavan, maksimum 90 km/s hıza ulaşabilecek.

Tabii böyle bir karavana sahip olmanın bedeli de oldukça ağır. Brabus'un açıklamasına göre bir Big Boy 1200 sahibi olmak isterseniz, kabaca 50 milyon TL diyebileceğimiz 1.5 milyon dolarlık bir ödemeyi kabul etmeniz gerekecek. Bu paraya değer mi değmez mi yorumunu siz değerli okurlarımıza bırakıyoruz...