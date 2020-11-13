Çinli elektronik şirketi BOE, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı AMQLED teknolojisiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. BOE, dünyanın ilk 55 inç boyutunda 4K AMQLED ekranını resmen duyurdu.

Ekran teknolojileri konusunda sektörün dikkat çeken şirketlerinden biri olan Çinli elektronik üreticisi BOE, dünyanın ilk 55 inç 4K AMQLED ekranını duyurdu. AMQLED (aktif matrisli kuantum ışık yayan diyot) ekran teknolojisi, adından da anlaşılabileceği üzere mevcut AMOLED (aktif matrisli organik ışık yayan diyot) ekran teknolojisi ile QLED (kuantum ışık yayan diyot) teknolojisinin en iyi yanlarını bir araya getiriyor.

AMQLED ekranlar, fotolüminesans kuantum nokta arka ışık teknolojisinden farklı olarak bir arka ışığa ihtiyaç duymuyorlar ve kuantum noktaları, akımdan faydalanarak ışık yayabiliyorlar. Kuantum noktaların kendinden ışık yayma özelliğine sahip olması ise daha geniş bir renk gamını ve uzun kullanım ömrünü mümkün kılıyor.

BOE, AMQLED ekranlar ile alanında lider hale gelebilir

BOE tarafından yapılan açıklamalara göre dünyanın ilk 55 inç 4K AMQLED ekranı; kullanıcılara 3840×2160 piksel çözünürlük, yüzde 119 NTSC renk paleti, 1.000.000:1 kontrast gibi gibi dikkat çekici özellikler sunuyor. Beklentiler, BOE'nin AMQLED teknolojisi ile alanında lider olacağı yönünde.

Aslına bakacak olursak BOE, ilk AMQLED prototiplerini 2017 yılında gün yüzüne çıkarmıştı. Ancak o zaman gösterilen prototipler yalnızca 5 inç ve 14 inç boyutlara sahip olduğundan söz konusu teknolojinin kabul edilebilmesi için BOE’nin bu teknoloji üzerinde daha fazla çalışması ve üretilebilir AMQLED ekran boyutunu, günümüz TV’leriyle benzer boyutlara getirmesi gerekiyordu.