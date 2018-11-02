Netflix, hem sosyal medya hesaplarındaki duyurularla hem de yayınladığı videoyla 'bir şeylerin' yaklaştığını müjdeliyor gibi.

Daha önce de küçük bilgi kırıntıları ve gelecek sezon heyecanını körükleyen minik videolar paylaşılmış olsa da herkes Stranger Things için uzun metraj bir fragman bekliyor. Netflix, resmi Twitter sayfası aracılığıyla Will Byers'ın kayboluş günü olan 6 Kasım 1983'ü Dünya Stranger Things Günü (#strangerthingsday) ilan etti ve büyük bir beklenti oluşturdu.

Yukarıdaki videodan da görebileceğiniz üzere 6 Kasım'da Netflix'in önemli bir duyuru yapması bekleniyor. Belki dizinin premiere tarihi, belki de ilk uzun metraj fragmanı... Şansımız yaver giderse ikisi birden salı günü bizlerle olabilir.

Geçtiğimiz günlerde dizinin 3. sezonunun, 'çocukların, çocuk olarak kaldığı son yaz' olarak nitelendirildiği bir geçiş sezonu olacağı bilgisi paylaşılmıştı.