60 Milyon Banka Müşterisinin Verileri Ele Geçirildi İddiası

Turkcell, Garanti BBVA ve QNB Finansbank kullanıcılarının verilerini sızdırdığını iddia eden "cetinkaya" isimli hacker, iddialarına yenilerini ekledi. Konuyla ilgili yeni bir paylaşım yapan cetinkaya, Garanti BBVA'da çalışan 1.500 personel ile farklı kurumların müşterisi olan 60 milyon kişinin verisine sahip olduğunu söylüyor.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, popüler bir hacker platformu olan Raidforums'ta yer alan çarpıcı iddialardan bahsetmiştik. "cetinkaya" ismiyle paylaşım yapan bir hacker, QNB Finansbank, Turkcell ve Garanti BBVA müşterisi olan toplamda 37,8 kişinin kişisel verilerini sızdırdığını söylemiş, sızdırdığı veriler için 10 bin dolara kadar para talep etmişti. İlgili kurumlar ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamışlardı.

Bugünse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Aynı kullanıcı, Garanti BBVA bünyesinde çalışmakta olan 1.500 kişinin şahsi bilgilerine sahip olduğunu iddia etti. Yalnızca bununla da yetinmeyen cetinkaya, yalnızca yukarıda bahsi geçen 2 bankanın değil, pek çok bankanın müşterilere ait olan 60 milyon kullanıcının verisini ele geçirdiğini söyledi. cetinkaya, bu verilere bankalar aracılığıyla ulaşmadığını da belirtiyor.

cetinkaya'nın veri kaynağı çağrı merkezleri olabilir

cetinkaya'nın Raidforums'ta paylaştığı şirketlere yakından baktığımızda, Türkiye'de hizmet vermekte olan neredeyse tüm bankalardan bahsedildiğini görüyoruz. Bu bankalarla ilgili birkaç örnek verecek olursak Akbank, İş Bankası, Halk Bank gibi kurumların varlığını görüyoruz. Öte yandan Beymen gibi bir tekstil devi ile çeşitli sigorta şirketlerinin varlığı da gözlerden kaçmıyor.

Milyonlarca kişinin verisini elinde tuttuğunu söyleyen kullanıcının ortaya attığı iddialar, Cyberthint olarak isimlendirilen bir Twitter hesabı tarafından da incelendi. Yaptığı incelemelerden sonra bir paylaşım yapan hesap, sızıntıların kaynağının kurumların kendisi değil, çağrı merkezleri gibi işletmeler olabileceğini söylüyor. Ülkemizdeki resmi kurumlar, ortaya atılan iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.