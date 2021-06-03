37,8 Milyon Kullanıcının Bilgilerinin Sızdırıldığı İddiası

Raidforums'ta paylaşım yapan "cetinkaya" isimli bir kullanıcı, 2,8 milyon QNB Finansbank kullanıcısının verisini sızdırdığını iddia etti. Aynı kullanıcı, buna ek olarak 31 milyon Turkcell kullanıcısı ile 4 milyon Garanti Bankası kullanıcısının da verisini sızdırdığını öne sürüyor.

İnternet dünyasının bilinen 'hack' platformlarından bir tanesi olan Raidforums'ta Türkiye'nin gündemini diğiştirme potansiyeline sahip yeni bir gelişme yaşandı. "cetinkaya" kullanıcı adına sahip bir forum kullanıcısı, 2,8 milyon QNB Finansbank kullanıcısının bilgilerini sızdırdığını, istenildiği takdirde bu bilgilerin tümünü satabileceğini iddia etti. E-posta adresinden Almanya'da olduğunu anladığımız kullanıcı, "Türklerin ruh sağlığı ile oynamaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

cetinkaya, sızdırdığını iddia ettiği bilgiler için 8.000 dolar talep ediyor. Bu ödemenin Bitcoin aracılığıyla gerçekleştirileceğini söyleyen Raidforums kullanıcısı, bilgileri satın almak isteyen kişilerin mesaj aracılığıyla kendisine ulaşabileceğini belirtiyor. QNB Finansbank'ın sosyal medya hesaplarına baktığımızda, konuyla ilgili resmi bir açıklamanın olmadığını görüyoruz.

Hızdırıldığı iddia edilen bazı kullanıcılara ait bilgiler

Raidforums kullanıcısının erişime açtığı örnek verilere baktığımızda, QNB Finansbank müşterilerine ait e-posta adresleri, isim ve soyisimleri, T.C. kimlik numaraları ile ev ve iş yerlerine ait adreslerin paylaşıldığını görüyoruz. cetinkaya'nın paylaştığı örnek dosyada yalnızca 50 kullanıcıya ait veriler yer alıyor olsa da toplamda 2,8 milyon kullanıcının verisinin bu şekilde ortaya çıkmış olabileceğini bir kez daha hatırlatalım.

cetinkaya'nın Raidforums paylaşımı şöyle

cetinkaya'nın sızdırdığını iddia ettiği bilgiler yalnızca QNB Finansbank ile sınırlı değil

cekinkaya isimli kullanıcı, bugün yalnızca QNB Finansbank'a ait verileri sızdırmakla yetinmedi. Aynı kişi, 31 milyon Turkcell kullanıcısı ile 4 milyon Garanti Bankası kullanıcısının da verilerini sızdırdığını iddia ediyor. Her iki veri paketi için de 10 bin dolar talep eden kullanıcı, tıpkı QNB Finansbank'ta olduğu gibi bazı örnek veriler paylaşıyor.

cetinkaya'nın paylaştığı örnek dosyalar, tasarım açısından aynı. Yani diğer Excel dosyalarında da kişilerin e-posta adreslerinden T.C. kimlik numaralarına kadar hemen her bilgi yer alıyor. Bunların gerçek bilgiler mi olduğunu yoksa tamamen karalama kampanyası amaçlı mı olduğu şimdilik bilinmiyor. Ayrıca bu bilgilerin daha önce sızdırılmış bilgilerden mi derlendiği yoksa Garanti Bankası, Turkcell ve QNB Finansbank'ta devasa boyutlarda veri kaybı mı yaşandığı da henüz netleşmiş değil.

cetinkaya'nın Turkcell ve Garanti Bankası ile ilgili paylaşımları ise şöyle