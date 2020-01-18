Yalnızca 60 Saniye Süren Dünyanın En Kısa Uçak Yolculuğu

İskoçya’nın Kuzey Adaları’nda hizmet veren havayolu şirketi Loganair, dünyanın en kısa uçak yolculuğunu düzenli olarak gerçekleştiriyor. Genellikle bir dakikadan bile az süren bu yolculuk, ada sakinleri için büyük önem taşıyor.

Uçak yolculukları, genellikle uzak mesafeli seyahatlerde sıklıkla tercih edilen bir ulaşım yöntemidir. Bu yolculuk türü, özellikle ülkeler veya kıtalar arası seyahatlerde çokça tercih edilmesine karşın sandığımızdan çok daha kısa da sürebiliyor. İskoçya’nın Kuzey Adaları’nda hizmet veren bölgesel bir İskoç havayolu şirketi olan Loganair, dünyanın en kısa uçuşunu düzenli olarak gerçekleştirmesiyle biliniyor.

İskoçya’nın kuzeyinde yer alan Orkney Adaları arasında yapılan ve dünyanın en kısa uçak yolculuğu olarak bilinen bu seyahat, aralarında yalnızca 2,7 km uzaklık bulunan Westray ve Papa Weestray adaları arasında yapılan uçuşları kapsıyor. 90 saniye gibi oldukça kısa bir sürede bitmesi planlanan uçuş, çoğu zaman bu kadar uzun sürmüyor bile ve yalnızca 60 saniyede bitiyor. İki bölge arasındaki uçuş için rekor süreninse 47 saniye olduğu belirtiliyor.

Yolcular genellikle ada sakinlerinden oluşuyor:

İki ada arasındaki bu uçuş, 1967’den beri devam ediyor. Mesafe her ne kadar kısa olsa da Orkney’de yaşayan insanlar için bu uçuşun oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz zira Kirkwall ve adalar arasında hizmet veren 8 koltuklu uçak; öğretmenleri, öğrencileri, sağlık personelini, turistleri ve anakara Orkney’e çeşitli amaçlarla giden ada sakinlerini taşıyor.

Dünyanın en kısa uçak yolculuğu olarak kabul gören bu uçuş, yerliler için bir zorunluluk olmasının yanı sıra turistler ve gezginler arasında da oldukça popülerlik kazanmış durumda. 2016 yılında Anne Rendall isimli kişi, dünyadaki en kısa ticari uçuşu yapan milyonuncu kişi olmuş ve Loganair tarafından bir demet çiçekle ödüllendirilmişti. Öte yandan Rendall, o zamana kadar toplamda 10.000’den fazla kez seyahat Loganair ile etmişti.

Uçuşlar dünyanın en kısa uçuşu olarak bilinse de fiyatlar sürekli olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu noktada iki ada arasında yapılacak uçuş için gerekli tek yönlü bir uçak bileti, ortalama olarak 17-20 pound arasından satılıyor. Bununla birlikte Loganair yalnızca iki ada arasında hizmet vermekle kalmıyor ve birçok uluslararası uçuş düzenliyor.