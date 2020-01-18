ABD’li Biri, Restoranda ‘Aptalca Soru’ Nedeniyle Para Ödedi

ABD’deki bir restoranda geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Restoranda yemek yiyen biri, hesabı istediğinde ‘aptalca soru’ sorması nedeniyle ekstra para ödemesi gerektiğini gördü.

Yemek yemeye gittiğiniz bir restoranda sorduğunuz her aptalca sorunun karşılığında para ödemeniz gerektiğini hayal edin. Bu durum ilk başta sizi fazlasıyla şaşırtabilir ancak ABD’de Tom’s Diner ismiyle hizmet veren bir restoran, bunu 20 yıldır yapıyor. Müşterilerinden gelen ve aptalca olduğunu düşündüğü soruları hesaba yansıtan Tom’s Diner isimli restoranın 20 yıllık geleneği, internette paylaşılan bir fotoğraf ile viral oldu.

humblemangoes isimli Reddit kullanıcısı, bu restorana gittikten sonra hesabı istediğinde oldukça şaşırtıcı olan fişle karşı karşıya kaldı. Fişte yediklerinin yanı sıra 0,38 dolarlık (2,24 TL) bir satır daha olduğunu gören humblemangoes, bu ücretin yanında ‘aptalca soru’ yazdığını görünce fişin fotoğrafını çekip Reddit’te paylaştı. Paylaşılan fotoğraf kısa bir sürede yüksek sayılarda etkileşim alarak viral olmayı başardı.

Aptalca soru sormanın bedeli menüde yer alıyor

Tom’s Diner isimli restoranın menüsüne göz atıldığında aptalca soru sormanın bedeli açık ve net bir şekilde belirtilmiş. Sorduğu her bir aptalca sorunun sonucunda 0,38 dolar ödemek zorunda olan müşteriler, menüde farklı espritüel listelemeler de bulunuyor. Restoranın menüsündeki ‘Sağlıklı Seçenekler’ kısmında, dört adet ürün yer alıyor. Bunların arasından iki tanesiyse oldukça ilgi çekici.

Sağlıklı seçenekler isimli kısımda da şakayı sürdürmek isteyen yetkililer, bu kısma "Bir sonraki öğününüzü atlayın" seçeneğini eklemiş ve bunun bedelinin yazması gereken yere de ‘Paranız size kaldı’ gibi bir yazıya yer vermiş. Sağlıklı seçenekler altındaki bir diğer seçenek ise "Eve Yürü" seçeneği. Yetkililer bu seçeneğin sağ tarafında ise "Paha biçilemez" yazısına yer veriyor.

Elbette Tom’s Diner isimli mekân, bunu eğlence amaçlı olarak yapıyor. Restoranın genel müdürü Hunter Laundry, “Eğlenceli olmak istiyoruz. Bugünün dünyasında işleri hafif tutmak en iyisi” açıklamalarını yaparak işlerinde eğlenceye yer vermeyi önemli bulduklarını belirtti. Amcası Tom Messina’nın 20 sene önce menüye komik seçenekler eklediğini belirten Hunter, aptalca soru sorulduğu için fişe ekstra ücret yansıyor olsa da personellerin bu ücreti müşterilerden almadığını da belirtti.